Видео ⟩ Голодная собака "ворвалась" в эфир прогноза погоды. Выдержке ведущего остается только позавидовать!
Собака по кличке Шторм канадского метеоролога Энтони Фарнелла повеселила зрителей телеканала Global News Toronto.
Собака по кличке Шторм канадского метеоролога Энтони Фарнелла повеселила зрителей телеканала Global News Toronto.
Во время эфира прогноза погоды Шторм начал бродить по студии на фоне хромакея. На кадрах пес радостно разгуливает на фоне графиков и карт, виляет хвостом и нюхает пол.
- отшутился ведущий и невозмутимо продолжил озвучивать метеосводку.
В конце прогноза мужчина передал привет другой собаке по кличке Чарли, которая, по всей видимости, наблюдала за хозяином и его любимцем с экрана.
Видео: Шторм "ворвался" в эфир
Как оказалось, зрители уже знают Шторма. Собака не раз появлялась в прямом эфире, а впервые сделала это аж 10 лет назад (во время ночной трансляции)!