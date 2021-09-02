Видео ⟩ Голодная собака "ворвалась" в эфир прогноза погоды. Выдержке ведущего остается только позавидовать!

Во время эфира прогноза погоды Шторм начал бродить по студии на фоне хромакея. На кадрах пес радостно разгуливает на фоне графиков и карт, виляет хвостом и нюхает пол.

"Да, Шторм находится в студии, получает угощения, ходит по воздуху",

- отшутился ведущий и невозмутимо продолжил озвучивать метеосводку.

В конце прогноза мужчина передал привет другой собаке по кличке Чарли, которая, по всей видимости, наблюдала за хозяином и его любимцем с экрана.

Лучше все же один раз увидеть, чем 100 раз услышать!

Видео: Шторм "ворвался" в эфир