Президент призвал Сейм продолжать начатые реформы и заложить основы других важных реформ

Президент заявил, что видит острую необходимость перемен в двух сферах - во внутренней безопасности и в связи со структурной отсталостью страны.

Левитс заявил, что пандемия была стресс-тестом для системы здравоохранения, а теперь стресс-тест проходит Государственная пограничная охрана.

"Если пандемия показала, насколько не подготовлена система здравоохранения, то пограничники выдерживают проверку", - сказал президент.

Он также отметил, что это не кризис с беженцами, а гибридная война. Беженцы могут просить убежища по прибытии в первую безопасную страну, в данном случае Беларусь.

"По гуманитарным причинам Латвия может принимать определенных людей на определенный период, но в первую очередь это вопрос защиты внешней границы Латвии, Европейского союза (ЕС) и НАТО", - подчеркнул Левитс.

Поэтому необходимо срочно оборудовать границу с Беларусью, что должно стать многолетним приоритетом при принятии бюджета на 2022 год.

Президент также отметил неудовлетворительно долгие сроки расследования дел и потребность в квалифицированных оперативных работниках, поэтому в бюджете необходимо выделить средства и на создание современного учебного центра для следователей и оперативников.

Также необходимо постепенно сокращать разрыв в оплате труда между сектором внутренних дел и Национальными вооруженными силами. Он отметил, что сфера внутренних дел давно не считается приоритетной, и это не должно продолжаться.

Президент указал, что в развитии экономики Латвия отстает от других стран Балтии и все чаще оказывается в конце рейтингов ЕС. 57% латвийцев не владеют цифровыми навыками, а также в Латвии наименьшее соотношение занятых в сфере информационно-коммуникационных технологий к общему количеству работающих. По словам президента, в современном обществе такого быть не должно.

Основную причину такой отсталости он видит в неспособности государства предложить всем гражданам главный ресурс - качественное образование. По словам Левитса, до конца года парламент должен разорвать этот "порочный круг" и прежде всего реорганизовать школьную сеть. Также следует продолжить реформу вузов.

Президент предложит сократить государственное финансирование для распавшихся партий

Президент Эгил Левитс планирует внести в парламент предложение о поправках к закону о финансировании партий из государственного бюджета с целью сокращения государственного финансирования партий, которые были избраны в Сейм, но распались.

По мнению Левитса, значительное увеличение финансирования партий из государственного бюджета было правильным и политически необходимым шагом, потому что "обществу дешевле платить за политические партии, финансируемые государством, чем за коррумпированные партии".

Президент предложит поправки, предусматривающие, что в случаях, когда фракция партии прекращает свое существование или число ее членов уменьшается вдвое, она теряет часть финансирования, полученного за голоса на выборах в Сейм.

При этом будет сохранено основное финансирование, поскольку партия еще может восстановиться.

Левитс считает, что такие изменения необходимы, потому что распавшиеся на уровне парламента партии больше не могут выполнять свои задачи. Избиратели голосуют за партии, чтобы они влияли на политику государства с помощью фракций в парламенте, а распавшиеся фракции этого не могут.

В Сейме текущего созыва такая ситуация сложилась с партией KPV LV, которая получила на выборах 16 мест, но теперь сменила название на "За человечную Латвию", и ее представляют только четыре депутата.