Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, оформив дубль в ворота Ирландии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, оформив дубль в ворота Ирландии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.
Счёт в матче на 45-й минуте открыл ирландец Джон Иган, но на последних минутах встречи португальцы перевернули ход матча. Роналду сравнял счёт на 89-й минуте, а спустя 7 минут нападающий "Манчестер Юнайтед" принёс своей команде победу.
У португальца была возможность оформить и хет-трик, но он не смог переиграть 19-летнего ирландского вратаря Гэвина Базуну, который отразил 11-метровый удар.
Благодаря дублю в ворота ирландцев Роналду побил рекорд по голам за национальные команды - теперь на его счету 111 забитых мячей за сборную Португалии. Таким образом, он побил достижение иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей.
"Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру - а, к счастью, их было несколько, - этот для меня особенный, и он определенно стоит на полке достижений, которыми я искренне горжусь", - написал Роналду в Instagram.
Отметим также, что Роналду провёл 180-ю встречу за сборную Португалии. До мирового рекорда по матчам за национальные команды португальцу осталось всего 15 игр. Мировой рекорд по играм за сборные принадлежит малазийскому защитнику Со Чин Ауну - 195 матчей с 1969 по 1984 год.