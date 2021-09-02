Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную

Счёт в матче на 45-й минуте открыл ирландец Джон Иган, но на последних минутах встречи португальцы перевернули ход матча. Роналду сравнял счёт на 89-й минуте, а спустя 7 минут нападающий "Манчестер Юнайтед" принёс своей команде победу.

У португальца была возможность оформить и хет-трик, но он не смог переиграть 19-летнего ирландского вратаря Гэвина Базуну, который отразил 11-метровый удар.

Благодаря дублю в ворота ирландцев Роналду побил рекорд по голам за национальные команды - теперь на его счету 111 забитых мячей за сборную Португалии. Таким образом, он побил достижение иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей.

"Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру - а, к счастью, их было несколько, - этот для меня особенный, и он определенно стоит на полке достижений, которыми я искренне горжусь", - написал Роналду в Instagram.