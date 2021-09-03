Софья Тартакова - горячая телеведущая "Матч ТВ", которую оскорбляли футболисты сборной России

Тартакова известна в первую очередь благодаря шоу "Все на матч!", которое выходит на телеканале "Матч ТВ", но телеведущая не ограничивается лишь футболом и ведёт другие передачи, посвящённые спорту, и теннису в частности.

Теннис - отдельная любовь Софьи. В её биографии значится позиция пресс-атташе Федерации тенниса России, а сама Тартакова называет теннис своей первой любовью, а молодых российских игроков - своими детьми.

В журналистике Тартакова оказалась очень рано. Ещё в студенческие годы она писала и публиковала статьи о теннисе в газете "Советский спорт", а затем устроилась на радио "Спорт FM" в качестве ведущей и комментатора.

В интервью YouTube-каналу "Поз и Кос" Тартакова вспоминала о работе на радиостанции в 18-летнем возрасте. Будущая звезда спортивной журналистики рассказала, что не раз сталкивалась с хамством российских футболистов, которые отказывали в интервью.

"Я была послана на букву "х" Денисовым, Зыряновым и ещё несколькими персонажами. Аршавин, кстати, тоже послал меня. И Широков тоже. Мы встречали сборную в 2008 году с моей коллегой. Они были в абсолютно неадекватном состоянии и общались очень по-хамски. Я для себя поняла, что у меня с футболом всё будет сложно", - призналась Софья.

В активе Тартаковой есть также конфликт с легендарным российским теннисистом Евгением Кафельниковым, который критиковал Марию Шарапову, попавшуюся на употреблении мельдония. Досталось Софье и от бывшего футболиста Сергея Овчинникова, который говорил, что она не профессионал.

В послужном списке 32-летней Тартаковой также работа на "НТВ+ Теннис", "СПОРТ+", Eurosport, а в 2015 году она оказалась на "Матч ТВ", где и работает по сей день.

Параллельно с телевидением Софья успевает делать прогнозы теннисных матчей для букмекерской конторы и является пиар-менеджером теннисиста Андрея Рублёва, о котором недавно сняла документальный фильм.