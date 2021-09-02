Из-за отказа показать отрицательный тест на Covid-19 Гобземса могут исключить на несколько заседаний

Такое "относительно единодушное" мнение было изложено на состоявшейся сегодня, 2 сентября, рабочей встрече Мурниеце и председателя фракции Сейма, отметила председатель Сейма. Соответствующие заявления представители фракций планируют подать на рассмотрение в Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

Планируется, что следующее заседание Сейма состоится через неделю. Мурниеце напомнила, что сегодня в парламенте планируется принять решение об отстранении Гобземса от участия в следующем заседании за другое ранее допущенное нарушение этики.

Председатель Сейма положительно оценила то, что на сегодняшнем рабочем заседании фракции выразили готовность продолжить работу парламента очно с учетом того, что депутат должен предоставить подтверждение факта вакцинации, перенесенного заболевания или наличия отрицательного результата теста на Covid-19. Такой порядок уже заранее был определен на совместном заседании президиума Сейма и Совета фракции.

Регламент Сейма гласит, что в случае установления нарушения Кодекса этики депутатом Сейма Комиссия по мандатам, этике и заявлений имеет полномочия предложить Сейму исключить депутата на срок от одного до шести заседаний парламента.

Как сообщалось, сегодня Сейм продолжил работу в системе э-Сейма, так как депутат Алдис Гобземс (LK) отказался предъявить негативный результат теста на Covid-19.

Об этом сообщила сегодня спикер Сейма Инара Мурниеце (NA), объявив о двух пятиминутных технических перерывах в связи с ситуацией и попросив депутата предъявить соответствующий сертификат. Гобземс не показал негативный результат теста на Covid-19 во время технических перерывов.

Как уже сообщалось, сегодня, 2 сентября, депутат Сейма Алдис Гобземс (LK) пришел в зал заседаний Сейма, не предъявив негативный тест на Covid-19 ответственным сотрудникам.