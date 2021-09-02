Чт, 2.09.2021
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Правительство обсудит возможность дополнительной прививки от Covid-19 для всех людей

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Кабинет министров обсудит возможность предоставления третьей вакцины против Covid-19, или ревакцинации всем желающим, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) на заседании стратегической руководящей группы по ограничению Covid-19.

В ответ на призыв социальных партнеров правительства предоставить такую возможность всем желающим премьер-министр указал, что в Латвии достаточные запасы вакцин от Covid-19, и уже приняты решения об их дарении или продаже третьим странам, поэтому было бы правильно дать возможность ревакцинации жителям Латвии, как это начинает происходить в других странах мира.

Президент Академии наук Латвии Ивар Калвиньш считает, что правительство Латвии должно четко заявить, что ревакцинированы прежде всего должны быть люди, чьи возможности защиты от Covid-19 ограничены по разным причинам.

Однако, если этого хочет кто-то другой, человек должен иметь возможность пройти ревакцинацию, и ему не потребуется направление врача или какие-либо другие ограничения.

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Президент Академии наук напомнил, что многие страны уже ввели срок действия ковид-сертификата, что по сути означает то же - необходимость получить еще одну дозу вакцины.

Со своей стороны, Государственный совет по иммунизации придерживается позиции, что еще одна доза вакцины от Covid-19 необходима людям с ослабленным здоровьем.

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Медицинские эксперты во всем мире в настоящее время обсуждают, потребуется ли третья доза вакцины для усиления иммунитета к Covid-19.

Партнеры правительства: чтобы держать экономику открытой в плохих эпидемиологических условиях, ограничения нужно устанавливать децентрализованно

Чтобы сохранить экономику открытой даже в худших эпидемиологических условиях, ограничения должны быть децентрализованы, заявили партнеры правительства на заседании стратегической руководящей группы по ограничению Сovid-19.

Представители Латвийской конфедерации работодателей, Академии наук Латвии, Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийского союза свободных профсоюзов и Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) представили на встрече общую позицию.

Партнеры правительства заявили о необходимости предоставить предпринимателям правовую основу для принятия решения о продолжении работы, что уже могут делать образовательные учреждения, т.е. решение о временном закрытии школ или определенных классов может принимать директор или самоуправление. По мнению партнеров, децентрализация и передача полномочий позволят предпринимателям принимать более гибкие и целенаправленные решения.

Правительственные партнеры также подчеркнули на встрече, что преодоление кризиса требует активного диалога для оценки потребностей общества, индивида и экономики и принятия совместных и взвешенных решений.

В то же время на встрече подчеркивалась необходимость активного обмена повседневной информацией о Covid-19. Каждый день нужно давать информацию о том, сколько заболевших Covid-19 не имели ковид-сертификатов, сколько человек без сертификатов было госпитализировано и умерло. В ответ на это министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что информация об инфицированных в этой форме предоставляется каждый день, однако данные о стационарных пациентах собрать сложнее.

На встрече партнеры правительства и премьер-министр Кришьянис Кариньш согласились, что при введении дополнительных ограничений нужно учитывать количество людей, госпитализированных с Covid-19,

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что объективно покажет текущую ситуацию в больницах, тем самым снижая риск перегрузки больничной системы, и сохранять при этом максимальную открытость экономики.

Представители правительства и его партнеры также повторно заявили о необходимости повышения потенциала системы здравоохранения, что уже делается с начала года.

Рижская дума выделила почти 300 000 евро на ограничение распространения Covid-19

Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы принял сегодня решение о выделении из резервного фонда 295 829 евро на меры по ограничению распространения инфекции Covid-19 в социальной сфере и на выплату специальных доплат, сообщили в управлении по связям Рижской думы.

Наибольшая сумма, около 270 000 евро, была выделена на оплату услуг по временному размещению людей, уходу и питанию в июне и июле.

Также выделены средства на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфекции, надбавки за дополнительную работу и расходы на оказание социальных услуг.

Сегодня, 2 сентября, состоялось заседание стратегической руководящей группы по ограничению распространения Covid-19, на котором обсуждалось, как оставить открытыми школы и экономику в осенне-зимний период в условиях пандемии.

Заседание в удаленном режиме провел премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Планировалось, что в ходе встречи специалисты Минздрава проинформируют об эпидемиологической ситуации и представят прогноз по заболеваемости Covid-19.

Во время заседания Кабинета министров во вторник, 31 августа, Кариньш сообщил, что с партнерами планируется обсудить возможность изменения антиковидных ограничений.


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