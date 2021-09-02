В двух школах Риги для отдельных классов введен карантин из-за Covid-19

Это два класса в Рижском французском лицее и один класс в Рижской начальной школе Валдиса Залитиса.

Также карантин введен в одной группе детского сада Avotiņš.

Как сообщили в департаменте, карантин в классах введен в связи с выявлением Covid-19 среди учащихся.

О случаях Covid-19 сообщили еще несколько школ, но там инфицировались лица, у которых не было контакта с детьми, например, технические работники, поэтому карантин не введен.