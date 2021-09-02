Чт, 2.09.2021
Поскольку я был партнером по сотрудничеству Минобороны Латвии в Афганистане, прошу рассмотреть мою просьбу предоставить мне и моей семье возможность переехать в Латвию, чтобы жить в мире, безопасности и процветании Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии
Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии

В двух школах Риги для отдельных классов введен карантин из-за Covid-19

Пустой класс в школе ФОТО: Zane Bitere/LETA

В двух столичных школах для отдельных классов из-за Covid-19 введен карантин, сообщили агентству LETA в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

Это два класса в Рижском французском лицее и один класс в Рижской начальной школе Валдиса Залитиса.

Также карантин введен в одной группе детского сада Avotiņš.

Как сообщили в департаменте, карантин в классах введен в связи с выявлением Covid-19 среди учащихся.

О случаях Covid-19 сообщили еще несколько школ, но там инфицировались лица, у которых не было контакта с детьми, например, технические работники, поэтому карантин не введен.

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