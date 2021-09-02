В двух школах Риги отдельные классы ушли на карантин; в школу Огре не доставили контейнеры для тестов

Это два класса в Рижском французском лицее и один класс в Рижской начальной школе Валдиса Залитиса.

Также карантин введен в одной группе детского сада Avotiņš.

Как сообщили в департаменте, карантин в классах введен в связи с выявлением Covid-19 среди учащихся.

О случаях Covid-19 сообщили еще несколько школ, но там инфицировались лица, у которых не было контакта с детьми, например, технические работники, поэтому карантин не введен.

Огрской 1-й школе вовремя не доставили контейнеры для анализов слюны

Из-за несвоевременной доставки контейнеров для анализа слюны "Центральной лабораторией" учащиеся Огрской 1-й школы не могут сдать тесты на Covid-19, сказала Нора Хейнрихсоне, исполняющая обязанности директора школы. В школе надеются, что к вечеру или хотя бы завтра утром ситуация разрешится.

Нора Хейнрихсоне сказала, что первое тестирование прошло гладко, но ни вчера, ни сегодня утром школе не доставили контейнеры для тестов слюны, чтобы ученики сегодня до 9:50 могли сдать анализ.

Она сказала, что сотрудники школы сами могли поехать за контейнерами, если бы им кто-то сказал.

Она надеется, что контейнеры будут доставлены сегодня или завтра рано утром и что школьники смогут сдать тесты и получить результаты анализов в выходные дни. Если этого не произойдет, то придется искать другие решения.

В "Центральной лаборатории" пояснили, что 3 сентября в учебное заведение будут доставлены контейнеры для сбора проб слюны и всем школьникам будет предоставлена ​​возможность своевременно сдать пробы слюны на анализ. "Центральная лаборатория" планирует обеспечить логистику специальными маршрутами в учебные заведения по всей Латвии.

В лаборатории также сообщили, что в эти дни вносятся изменения в ранее утвержденный перечень учебных заведений, которые будут обслуживаться "Центральной лабораторией".

В то же время на эффективность доставки в первых числах сентября неожиданно повлиял тот факт, что многие школьники в конце лета по частной инициативе сдали пробы на анализ слюны вне своих учебных заведений.

"Центральная лаборатория" в настоящее время работает в особенно интенсивном режиме и призывает к пониманию и сотрудничеству в ситуациях, когда произошла задержка", - сказала Лига Рибкинска, представитель лаборатории, поблагодарив всех руководителей учебных заведений, учителей и заинтересованные стороны за сотрудничество и взаимопонимание.