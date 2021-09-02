Чт, 2.09.2021
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ВИДЕО ⟩ Олимпийские чемпионы по баскетболу 3x3 рассказали, на что потратят премиальные

Гостями передачи Pasaki to skaļi на 360TV стали олимпийские чемпионы по баскетболу 3х3 Карлис Ласманис и Агнис Чаварс, которые выразили благодарность своему тренеру Раймонду Фелдманису. Кроме того, они рассказали на что планируют потратить своим премии.

Напомним, латвийские баскетболисты 3х3 Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш в июле стали олимпийскими чемпионами Токио-2020, обыграв в финальном матче команду Олимпийского комитета России (ОКР) со счётом 21:18.

За это достижение регламентом Кабинета министров предусмотрена денежная премия. В Министерстве образования и науки сообщили, что баскетболисты сборной могут получить до 106 716 евро, а персонал (все вместе) - до 213 432 евро. 

В программе Pasaki to skaļi канала 360TV олимпийских чемпионов попросили пофантазировать и рассказать, как бы они хотели потратить эти деньги.

Ласманис сказал, что предпочёл бы всем своим друзьям купить мороженое, а не, например, приобрести дорогой автомобиль.

Чаварс, в свою очередь, ответил следующим образом: "У меня однозначно будет долгосрочный отпуск, потому что у меня его не было три года и мы никуда не ездили с ребёнком из-за обстоятельств. Как минимум на месяц буду подальше от телефона и всех. Уедем туда, где никто нам не будет мешать".

Тренер команды Раймонд Фелдманис также хочет отправиться в путешествие со своей семьёй: "Я думаю, что моя семья заслужила отпуск. В этот раз я думаю взять с собой также маму и папу. Все вместе в небольшой отпуск, туда где тепло, комфортно и классно. В этом плане я не очень оригинальный - можно поехать в Испанию". 


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