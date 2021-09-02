ВИДЕО ⟩ Олимпийские чемпионы по баскетболу 3x3 рассказали, на что потратят премиальные

Напомним, латвийские баскетболисты 3х3 Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш в июле стали олимпийскими чемпионами Токио-2020, обыграв в финальном матче команду Олимпийского комитета России (ОКР) со счётом 21:18.

За это достижение регламентом Кабинета министров предусмотрена денежная премия. В Министерстве образования и науки сообщили, что баскетболисты сборной могут получить до 106 716 евро, а персонал (все вместе) - до 213 432 евро.

В программе Pasaki to skaļi канала 360TV олимпийских чемпионов попросили пофантазировать и рассказать, как бы они хотели потратить эти деньги.

Ласманис сказал, что предпочёл бы всем своим друзьям купить мороженое, а не, например, приобрести дорогой автомобиль.

Чаварс, в свою очередь, ответил следующим образом: "У меня однозначно будет долгосрочный отпуск, потому что у меня его не было три года и мы никуда не ездили с ребёнком из-за обстоятельств. Как минимум на месяц буду подальше от телефона и всех. Уедем туда, где никто нам не будет мешать".