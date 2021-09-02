Президент Польши ввел чрезвычайное положение на границе с Беларусью
Соответствующее распоряжение было подписано главой государства в четверг, 2 сентября, сообщил на брифинге пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.
Соответствующее распоряжение было подписано главой государства в четверг, 2 сентября, сообщил на брифинге пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.
"Только что президент принял решение издать распоряжение о введении чрезвычайного положения", - сказал он.
Чрезвычайное положение из-за ситуации с нелегалами вводится на участке польско-белорусской границы на расстоянии 3 км от нее. Это решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском.
Распоряжение вступает в силу немедленно после публикации и будет действовать в течение 30 дней.
В эти населенные пункты не могут въехать люди, которые в них не проживают - этот запрет касается и журналистов. Тем, кто нарушит запрет въезда, грозит штраф или арест в зависимости от судебного решения.
Ранее режим чрезвычайной ситуации в приграничных с Беларусью районах ввели Литва и Латвия.