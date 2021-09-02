Чт, 2.09.2021
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Ксения Собчак о свадьбе Моргенштерна

Президент Польши ввел чрезвычайное положение на границе с Беларусью

ФОТО: AP/Scanpix

Соответствующее распоряжение было подписано главой государства в четверг, 2 сентября, сообщил на брифинге пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.

"Только что президент принял решение издать распоряжение о введении чрезвычайного положения", - сказал он.

Чрезвычайное положение из-за ситуации с нелегалами вводится на участке польско-белорусской границы на расстоянии 3 км от нее. Это решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском.

В частности, оно означает запрет проведения массовых и развлекательных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов.

Распоряжение вступает в силу немедленно после публикации и будет действовать в течение 30 дней.

В эти населенные пункты не могут въехать люди, которые в них не проживают - этот запрет касается и журналистов. Тем, кто нарушит запрет въезда, грозит штраф или арест в зависимости от судебного решения.

Ранее режим чрезвычайной ситуации в приграничных с Беларусью районах ввели Литва и Латвия. 


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