"Демократия не означает вседозволенность". Гобземс получил наказание за нарушение кодекса этики

69 депутатов проголосовали за исключение Гобземса, восемь - против, один депутат воздержался.

Гобземса исключат на следующее заседания Сейма.

Комиссия по мандатам, этике и заявлениям ранее признала, что Гобземс нарушил четыре пункта этического кодекса депутата, поэтому ему было назначено одно из самых суровых наказаний - исключение на одно заседание Сейма.

Гобземс же говорит, что его наказывают за высказывание своего мнения. В свою очередь, он увидел доказательства своей правды на недавнем Рижском марафоне, где непривитым выдали желтые браслеты, а вакцинированным и переболевшим - зеленые, и это было разделением населения.

Депутат от коалиции Александр Кирштейнс (НО) в недоумении, почему депутаты хотят наказать Гобземса, ведь он не прославлял преступления нацистов.

Однако председатель комиссии Янина Курсите-Пакуле (НО) подчеркнула, что прошлое не должно использоваться в злонамеренных целях. "Демократия не означает вседозволенность", - сказала она, добавив, что следует уважать трагедии других народов.

Как сообщалось, в понедельник, 5 июля, на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям депутаты приняли решение возбудить дело о нарушении этического кодекса депутатом Алдисом Гобземсом ("Закон и порядок") за его высказывания в социальных сетях, где он фактически сравнил непривитых от Covid-19 с жертвами геноцида евреев и призвал их прикреплять к одежде желтую шестиконечную звезду.

Члены комиссии по мандатам, этике и заявлениям постановили, что Гобземс нарушил 7-й пункт кодекса этики, который предусматривает, что в публичных заявлениях депутат должен избегать слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными, не использовать оскорбительные или несовместимые с достоинством парламентария выражения, а также основываться на фактах, их справедливой интерпретации и обосновании. Также в действиях Гобземса комиссия усмотрела нарушения 8-го пункта, который гласит, что депутат не должен делать такие заявления или поддерживать такое поведение, которое может быть истолковано как призыв к противозаконным действиям.

В действиях Гобземса было констатировано нарушение 16-го пункта кодекса, согласно которому депутат должен быть вежлив по отношению к работникам Сейма и других государственных и местных органов власти, а также к любому члену общества. По мнению членов комиссии, Гобземс нарушил также 19-й пункт, который гласит, что депутат должен воздерживаться от самоцели выделиться своим поведением на трибуне Сейма.

В качестве наказания Баумане предложила Сейму действовать решительно, так как Гобземс своими действиями дискредитировал не только себя, но и весь парламент. Она призвала исключить депутата из участия в одном заседании Сейма.