Известно, где было выявлено больше всего заболевших Covid-19 за последние сутки

В Валмиерском крае вчера выявлено 15 случаев Covid-19, в Лимбажском, Мадонском и Ропажском краях - по 13, в Елгаве - 11, а в Айзкраукльском, Адажском крае, Даугавпилсе и Марупском крае - по десять.

Наибольшее общее количество заболевших за последние две недели в Риге - 882, Даугавпилсе - 108, Ропажском крае - 105, Гулбенском крае - 94, Мадонском крае - 93, Талсинском крае - 90, Валмиерском крае - 89, Смилтенском крае - 83, Елгаве - 78, Екабпилсском крае - 77, Айзкраукльском крае - 73, Вентспилсе -66, Ливанском крае - 60, Лиепае - 55, в Огрском крае - 51 человек. В Латвии нет ни одного самоуправления, где за последние две недели не было обнаружено ни одного зараженного Covid-19.