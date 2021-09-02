Видео ⟩ "Вырвали кусок мяса из руки": на отца с ребенком напали две собаки

Представитель Государственной полиции Земгальского региона Даце Калниня сообщила, что нападение произошло во дворе дома хозяев собак. Собаки напали на семилетнего ребенка и его отца, когда те пришли в гости к их владельцу. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Передача поговорила с мамой ребенка Кристиной, которая очень обеспокоена произошедшим и его последствиями. Она рассказала, что ее сын и гражданский муж навещали владельцев собак во дворе частного дома, и ротвейлеры сначала напали на ребенка, а затем - на его отца, когда он пытался защитить сына. Собаки основательно покусали им руки. Оба пострадавших выписаны из больницы.

"Врач также сказал, что укусы тяжелые. У гражданского мужа пока нет возможности работать, ему вырвали кусок мяса из руки. За мальчика тоже страшно.

Сначала собаки напали на ребенка, затем отец, защищая сына, выставил перед ним руку. Мальчик упал и получил перелом. Психологическая травма у него теперь на всю жизнь. Пока далекоидущие последствия предугадать невозможно. Будем смотреть, как работает рука.

Ротвейлер ростом с моего мальчика. Что может сделать ребенок? Он от них убегал, как я поняла. Собак обычно держали отдельно, за забором, но их выпустили погулять. Сначала все было нормально, но потом они напали.

Любая собака непредсказуема. Мальчику семь лет, организм начинает развиваться. Как это повлияет? Я не знаю. Может, сейчас не повредит, но со временем. Придется все время следить за его рукой. Муж сейчас тоже не может работать ", - говорит Кристина.

Передаче удалось поговорить с владельцем собак, который находился во дворе во время нападения. Он также рассказал, что произошло. Мужчина говорит, что обычно не пускает питомцев к гостям, но в тот день он сделал исключение.

"Отец ребенка сказал:"Да ладно, выпусти. Я был в армии с кинологами". Сказал, чтобы не мучил их внутри. Выпустили, они подбежали, облизали обоих.

Затем мальчик начал кричать. Они [ротвейлеры] не любят детей. Когда, например, приходят внуки, мы их закрываем, как сейчас. Сначала собака вцепилась в ногу, он стал махать руками. Обе собаки тогда набросились на него", - объясняет хозяин.

Он сообщил, что, оплатил больницу и другие расходы, и выразил надежду, что пострадавший обратится в полицию с заявлением не возбуждать дело.