"Динамо" потерпело минимальное поражение в первом матче сезона КХЛ

Матч завершился со счётом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) в пользу железнодорожников.

Уже в начале третьей минуты "Динамо" вышло вперёд благодаря чеху Рудольфу Червены, который стал автором первой заброшенной шайбы рижан в сезоне-2021/22. В середине первого периода "динамовцам" удалось удвоить преимущество - численное большинство реализовал Мартиньш Карсумс.

К сожалению,после этого забивали лишь хозяева. В первом периоде отставание в счёте до минимума сократил Рушан Рафиков, а затем по шайбе во втором и третьем периодах забросили Максим Осипов и Павел Кудрявцев.