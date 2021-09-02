"Динамо" потерпело минимальное поражение в первом матче сезона КХЛ
Рижское "Динамо" стартовало с поражения в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив на выезде ярославскому "Локомотиву".
Рижское "Динамо" стартовало с поражения в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив на выезде ярославскому "Локомотиву".
Матч завершился со счётом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) в пользу железнодорожников.
Уже в начале третьей минуты "Динамо" вышло вперёд благодаря чеху Рудольфу Червены, который стал автором первой заброшенной шайбы рижан в сезоне-2021/22. В середине первого периода "динамовцам" удалось удвоить преимущество - численное большинство реализовал Мартиньш Карсумс.
К сожалению,после этого забивали лишь хозяева. В первом периоде отставание в счёте до минимума сократил Рушан Рафиков, а затем по шайбе во втором и третьем периодах забросили Максим Осипов и Павел Кудрявцев.
Далее рижан ожидает ещё две выездных встречи - 4 сентября против московского ЦСКА и 6 сентября против пекинского "Куньлунь Ред Стар". После этого "Динамо" четыре матча проведёт у себя дома.