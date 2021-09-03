Выявлено 354 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 159,3
За минувшие сутки в Латвии выявлено 354 новых случая Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 354 новых случая Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории:
282 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 72 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 147,6 до 159,3 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 26 960 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,3%.
С начала пандемии в Латвии лабораторно подтверждено 143 800 случаев Covid-19, умерли 2584 человека с коронавирусом.