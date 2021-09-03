Выявлено 354 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 159,3

Умершие входили в возрастные категории:

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

282 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 72 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 147,6 до 159,3 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 26 960 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,3%.