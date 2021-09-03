Видео ⟩ Как будет выглядеть улица Лачплеша после перестройки

Видео: Улица Лачплеша после перестройки
Как в четверг подчеркнул председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Каспарс Вингрис на мероприятии, посвященном началу строительства, это уже третья строительная площадка Rail Baltica в Латвии, и работы по строительству этого объекта выйдут за пределы железнодорожной линии, потому что вместе с новым железнодорожным путепроводом будет перестроена улица.
Видео: Улица Лачплеша после перестройки
На перестроенной части улицы Лачплеша под путепроводом будут четыре автомобильные полосы, велосипедная дорожка и тротуар, а на улице Калупес будет построен регулируемый пешеходный переход через улицу Лачплеша.
Вингрис сообщил, что в ходе строительных работ у Рижского вокзала, начатых в ноябре прошлого года, в настоящее время выполнено 70-80% работ по реконструкции подземных инженерных коммуникаций.
Галерея: Мероприятие, посвященное началу строительства железнодорожной эстакады проекта Rail Baltica
Самые масштабные строительные работы - например, ликвидация железнодорожной насыпи - будут проводиться ночью. Как отметил представитель объединения строительных компаний BeReRIX Андис Линде, полностью закрывать улицу Лачплеша на время строительных работ не планируется, но движение по одной из полос будет периодически перекрываться. С такими неудобствами водителям придется считаться около года.