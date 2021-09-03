Видео ⟩ Как будет выглядеть улица Лачплеша после перестройки

Видео: Улица Лачплеша после перестройки

Как в четверг подчеркнул председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Каспарс Вингрис на мероприятии, посвященном началу строительства, это уже третья строительная площадка Rail Baltica в Латвии, и работы по строительству этого объекта выйдут за пределы железнодорожной линии, потому что вместе с новым железнодорожным путепроводом будет перестроена улица.

Видео: Улица Лачплеша после перестройки

На перестроенной части улицы Лачплеша под путепроводом будут четыре автомобильные полосы, велосипедная дорожка и тротуар, а на улице Калупес будет построен регулируемый пешеходный переход через улицу Лачплеша.

Вингрис сообщил, что в ходе строительных работ у Рижского вокзала, начатых в ноябре прошлого года, в настоящее время выполнено 70-80% работ по реконструкции подземных инженерных коммуникаций.

Галерея: Мероприятие, посвященное началу строительства железнодорожной эстакады проекта Rail Baltica