Интервью ⟩ Ушаков о гомофобах и геях в "Согласии", "селе" Стакиса и идее привезти "Ленинград" на день города

И мне, моей семье, никаким образом не угрожает тот факт, что люди могут юридически привести в порядок свои отношения, что им не нужно специально обращаться к нотариусу, чтобы пойти в больницу, если кто-то оказался в ней, если нужно решать вопросы, связанные с наследством, и другие такие юридические достаточно неприятные во многих случаях нюансы...

Да, я считаю, если ты можешь жить и при этом не мешать жить другим так, как они хотят - этого принципа надо придерживаться.

Точно так же, как благополучию безопасности средней латышской семьи никоим образом не угрожает то, что ребенок из русской семьи учится на русском языке в школе. Нужно жить так, чтобы твоя жизнь не мешала другим, и тогда всем будет намного лучше, чем сейчас".

Разделяют ли в партии "Согласие" такой подход? На это политик говорит, что позиция партии заключается в следующем: "Мы - большая партия, где по ряду вопросов у нас консенсус и единая позиция. Предположим, Латвия - независимое государство, член ЕС, образование в школах должно быть в том числе на языках нацменьшинств - это как преамбула. А есть вопросы, где мы дозволяем конфедерацию мнений - по поводу того, как ты относишься к политическим режимам в соседних странах, по поводу отношения к вопросам секс-меньшинств - в нашей партии люди с разными взглядами, и если мы начнем делиться еще и по этим линиям, это будет неправильно. Потому что для сторонников идей "Согласия" важно что? То, что связано с социальной политикой, то, каким образом функционирует государство, и второй момент - люди, латыши и не латыши, могут жить абсолютно в других взаимных отношениях. А если мы будем отвлекаться на другие вопросы, где мнения разделяются, у нас не получится".

На уточняющий вопрос, может ли теоретически в "Согласии" быть гомофоб, Ушаков ответил, что "и гомофоб, и представитель секс-меньшинства".

О нынешней власти

Хороший ли мэр Мартиньш Стакис? Отвечая на этот вопрос, Ушаков сначала постарался быть дипломатом: "У него есть возможности - сколько времени еще впереди - попробовать доказать что-то". На замечание, что в каждом интервью политик не упускает возможности сказать слово "столбик", словно специально превращая Стакиса в мем, тот парировал: "Я вообще к этому отношения не имею, если люди напихали столбики всюду, где нужно и не нужно, они и должны искать авторство всех шуток и всего, что происходит в городе".

По мнению Ушакова, с одной стороны, столбики - это мелочь, если смотреть с точки зрения города с бюджетом в миллиард евро и населением в 650 тысяч, но в то же время это говорит и об "отношении и уровне понимания":

"Рига - древний ганзейский город, который развивался по своим традициям, а сейчас городом управляют как маленьким селом: поставил скамейку - вау, договорился с одним - арендатором какого-то огорода - супердостижение...".

Здесь другие масштабы. Пока они договариваются с одним арендатором, мы в предыдущие годы приводили в порядок парки, променады, Луцавсалу, огромное количество объектов - а тут все трансформировалось в то, что поставили в одном месте парклет... Упала планка, к сожалению".

О несостоявшемся концерте "Ленинграда" на Дне Риги

На замечание о том, что сложилось впечатление, словно каждый год в День города все рижане ходили слушать любимую группу мэра, Ушаков ответил: "Я по-прежнему уверен, что "Би-2" - это круче, чем столбики", - но в то же время добавил, это эта группа не выступала каждый год, да и любимых групп у политика больше, чем одна: "Но всех привезти не удалось... А привезти "Ленинград" на праздник города даже у меня рука не поднялась".

На поправку, что это было бы странно, Ушаков ответил: "Это было бы хорошо. Но не успели".