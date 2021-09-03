Умер легендарный латвийский хоккеист Михаил Абалмасов

Свою карьеру хоккеист начинал в команде "Торпедо" города Усть-Каменогорск, тогда как играть в хоккей начал в 9 лет. Впервые на лёд его поставил дедушка в далёком 1961 году в городе Рубцовск Алтайского края.

Абалмасов был приглашен в "Динамо" Виктором Тихоновым в сезоне 1974/1975 года для усиления команды, а уже в 1977 году он принял участие в игре, которая завершилась разгромом московского ЦСКА - наиболее титулованного хоккейного клуб чемпионата. После этого Виктора Тихонова пригласили на должность тренера в ЦСКА. Затем Абалмасов тренировался под руководством Эвалда Грабовскиса и Владимира Юрзинова.

Хоккеисты рижского "Динамо" перед стартом чемпионата СССР 1976-77 года ФОТО: World Hockey Classic

Михаил является одним из самых результативных игроков рижского "Динамо" периода СССР, когда командой руководил известнейший хоккейный тренер Виктор Тихонов. Будучи нападающим, он играл в тандеме с Хелмутом Балдерисом и другими легендами латвийского хоккея.

В составе рижского "Динамо" Абалмасов провёл 9 сезонов (с 1975 по 1986 год), забросив 86 шайб и сделав 40 результативных передач в 355 матчах.

Заслуги Михаила Абалмасова в развитии латвийского хоккея отмечаются не только фанатами спорта и знатоками, но и упоминаются публицистами. Так, заметки о Михаиле можно найти в труде тренера рижского "Динамо" Эвалда Грабовскиса Hokeja elpas skartie ("Тронутые дыханием хоккея"), а также Айниса Улманиса - Melnās ripas bruņinieki. Latvijas hokeja vesture ("Рыцари чёрной шайбы. История латвийского хоккея") и Михаила Шахназарова - "Слева молот, справа серп".