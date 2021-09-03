Covid-19: В Литве зарегистрировано 819 новых случаев, в Эстонии - 346
За минувшие сутки в Литве было выявлено 819 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались девять человек. В Эстонии - 346 случаев и одна смерть.
За минувшие сутки в Литве было выявлено 819 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались девять человек. В Эстонии - 346 случаев и одна смерть.
Литва
За минувшие сутки в Литве было выявлено 819 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались девять человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Скончались по три человека старше 70 и 80 лет, а также по одному – в возрасте более 50, 60 и 90 лет. Из них полностью привитым был только один, ему было более 90 лет. Оставшиеся были не были полностью привитыми.
За минувшие сутки в стране было сделано 7286 молекулярных тестов (ПЦР) и 6494 антигенных теста на Covid-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 301 тыс. 167 человек, из них всё еще больны 7621 - этот показатель за сутки вырос.
От коронавируса в Литве скончался 4593 человек, из них 39 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9292 смерти.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5053 теста на коронавирус, позитивный результат дали 346 первичных теста (6,8 процента тестов), скончалась зараженная коронавирусом 71-летняя женщина.
260 заразившихся коронавирусом не были вакцинированы, а у 86 курс вакцинации завершен.
На утро пятницы 3 госпитализация из-за симптомов Covid потребовалась 122 пациентам, всего в больницах 135 пациентов с коронавирусом, 109 из них (80,3 процента) невакцинированные, 26 (19,7 процента) завершили курс вакцинации.
За сутки введена 2361 дога вакцины, всего введены, 1 279 274 доз. Хотя бы одной дозой вакцинировано 64,6 процента взрослых.