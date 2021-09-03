Covid-19: В Литве зарегистрировано 819 новых случаев, в Эстонии - 346

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 819 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались девять человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Скончались по три человека старше 70 и 80 лет, а также по одному – в возрасте более 50, 60 и 90 лет. Из них полностью привитым был только один, ему было более 90 лет. Оставшиеся были не были полностью привитыми.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 300,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного выросла и составила 5,3%.

За минувшие сутки в стране было сделано 7286 молекулярных тестов (ПЦР) и 6494 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 301 тыс. 167 человек, из них всё еще больны 7621 - этот показатель за сутки вырос.

От коронавируса в Литве скончался 4593 человек, из них 39 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9292 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5053 теста на коронавирус, позитивный результат дали 346 первичных теста (6,8 процента тестов), скончалась зараженная коронавирусом 71-летняя женщина.

260 заразившихся коронавирусом не были вакцинированы, а у 86 курс вакцинации завершен.

На утро пятницы 3 госпитализация из-за симптомов Covid потребовалась 122 пациентам, всего в больницах 135 пациентов с коронавирусом, 109 из них (80,3 процента) невакцинированные, 26 (19,7 процента) завершили курс вакцинации.