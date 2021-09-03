Не в этом году. Министр обороны рассказал о повышении зарплат военнослужащим

В проекте бюджета на следующий год повышения заработной платы не планируется, поскольку у министерства в настоящее время есть другие приоритеты, например, финансовая поддержка земессаргов, которые участвуют в охране восточной границы.

"Думаю, повышение зарплат военнослужащих мы включим в бюджет 2023 года", - заявил министр, добавив, что зарплаты должны быть увеличены на 10%.

В интервью телеканалу TV3 командующий НВС Леонид Калниньш ранее заявил, что военнослужащим следует повысить зарплату на 10%. В настоящее время их средняя зарплата "на руки" составляет 950 евро.