Пт, 3.09.2021
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Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии

Не в этом году. Министр обороны рассказал о повышении зарплат военнослужащим

Артис Пабрикс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министерство обороны планирует предусмотреть повышение зарплат военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) в бюджете на 2023 год, сообщил агентству LETA министр обороны Артис Пабрикс.

В проекте бюджета на следующий год повышения заработной платы не планируется, поскольку у министерства в настоящее время есть другие приоритеты, например, финансовая поддержка земессаргов, которые участвуют в охране восточной границы.

"Думаю, повышение зарплат военнослужащих мы включим в бюджет 2023 года", - заявил министр, добавив, что зарплаты должны быть увеличены на 10%.

В интервью телеканалу TV3 командующий НВС Леонид Калниньш ранее заявил, что военнослужащим следует повысить зарплату на 10%. В настоящее время их средняя зарплата "на руки" составляет 950 евро.

По его словам, если в Латвии строитель может получать 1000 евро в месяц после уплаты налогов, то военнослужащие должны получать не менее 1200-1300 евро.


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