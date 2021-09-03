Пт, 3.09.2021
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"Легендарную шашлычку" в Мангали продавать не собираются. Наверное

Шашлык. Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В июле этого года в СМИ появилась информация о продаже "легендарной шашлычки" в Мангали. Речь идет о заведении на окраине Межапарка, привлекающем посетителей уже почти 30 лет. Объявление о продаже опубликовали сами владельцы, однако портал Rus.lsm.lv выяснил, что не все так просто.

Объявление о продаже половины предприятия SIA Šašliki Mangaļos было размещено в июле 2021 года. В нем говорилось, что "вложение окупаемо в течение пяти лет", однако "конкретные расчеты будут показаны заинтересованным покупателям". Сумма сделки - 420 тысяч евро.

Rus.lsm.lv поговорил с совладельцем заведения Эдгаром Самхарадзе, который конкретно на поставленный вопрос отвечать не стал, отметив лишь, что "нет, не продаемся. И второй совладелец тоже не продает".

По его словам, после подачи объявления к ним уже обращались другие СМИ, однако всем в интервью было отказано, такая политика продолжится и сейчас. "Мы не хотим это афишировать", - заявил Самхарадзе. Он также отметил, что опубликованная ранее в СМИ информация была использована "без разрешения".

Отказывается разговаривать со СМИ и вторая владелица заведения.


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