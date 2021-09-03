"Легендарную шашлычку" в Мангали продавать не собираются. Наверное

Объявление о продаже половины предприятия SIA Šašliki Mangaļos было размещено в июле 2021 года. В нем говорилось, что "вложение окупаемо в течение пяти лет", однако "конкретные расчеты будут показаны заинтересованным покупателям". Сумма сделки - 420 тысяч евро.

Rus.lsm.lv поговорил с совладельцем заведения Эдгаром Самхарадзе, который конкретно на поставленный вопрос отвечать не стал, отметив лишь, что "нет, не продаемся. И второй совладелец тоже не продает".

По его словам, после подачи объявления к ним уже обращались другие СМИ, однако всем в интервью было отказано, такая политика продолжится и сейчас. "Мы не хотим это афишировать", - заявил Самхарадзе. Он также отметил, что опубликованная ранее в СМИ информация была использована "без разрешения".