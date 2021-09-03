NVA: уровень безработицы в этом году не превысит 7,4%

"Что на это может повлиять? Разумеется, резкое ухудшение ситуации с распространением Covid-19, введение ограничений, что вновь может остановить работу каких-то отраслей. Эти аспекты могут изменить прогнозы. Если же ситуация будет стабильной, то уровень безработицы к концу года не превысит 7,4%", - сказала руководитель агентства.

Симсоне отметила, что ситуация стабилизировалась, и уже не поступает заявлений о крупных коллективных увольнениях.

"В прошлом году мы действительно получили большое количество таких заявок. В этом году мы получили 15 заявлений об увольнении 700 работников, и крупнейшим из них было увольнение 100 работников. Это разные отрасли - информационно-коммуникационные технологии, транспорт, сельское хозяйство, общественное питание, гостиничная сфера, обрабатывающая промышленность", - сказала она.

На вопрос, как изменится ситуация с безработицей после окончания выплаты пособий за простой, Симсоне напомнила, что выплата этих пособий закончилась в конце июня.