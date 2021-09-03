Пт, 3.09.2021
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Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы

В Юрмале отопление подорожает более чем на 20%

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka / LETA

В связи с изменениями цен на топливо предприятие Jūrmalas siltums с 1 октября планирует повышение тарифов на теплоснабжение в Юрмале, свидетельствует информация на сайте Юрмальской думы.

Конечный тариф вместе с акцизным налогом увеличится на 21,75% до 64,49 евро за мегаватт-час вместо прежних 52,97 евро за мегаватт-час.

С апреля следующего года конечный тариф на теплоэнергию может увеличиться еще на 20% до 68,9 евро за мегаватт-час.

Jūrmalas siltums основано в 1993 году и принадлежит самоуправлению Юрмалы. В 2020 году предприятие работало с оборотом в размере 6,2 млн евро, а его прибыль составила 598 337 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.


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