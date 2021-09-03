В Юрмале отопление подорожает более чем на 20%

Конечный тариф вместе с акцизным налогом увеличится на 21,75% до 64,49 евро за мегаватт-час вместо прежних 52,97 евро за мегаватт-час.

С апреля следующего года конечный тариф на теплоэнергию может увеличиться еще на 20% до 68,9 евро за мегаватт-час.