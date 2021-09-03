В Юрмале отопление подорожает более чем на 20%
В связи с изменениями цен на топливо предприятие Jūrmalas siltums с 1 октября планирует повышение тарифов на теплоснабжение в Юрмале, свидетельствует информация на сайте Юрмальской думы.
В связи с изменениями цен на топливо предприятие Jūrmalas siltums с 1 октября планирует повышение тарифов на теплоснабжение в Юрмале, свидетельствует информация на сайте Юрмальской думы.
Конечный тариф вместе с акцизным налогом увеличится на 21,75% до 64,49 евро за мегаватт-час вместо прежних 52,97 евро за мегаватт-час.
С апреля следующего года конечный тариф на теплоэнергию может увеличиться еще на 20% до 68,9 евро за мегаватт-час.
Jūrmalas siltums основано в 1993 году и принадлежит самоуправлению Юрмалы. В 2020 году предприятие работало с оборотом в размере 6,2 млн евро, а его прибыль составила 598 337 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.