Пт, 3.09.2021
Мы понимаем все ограничения, но в то же время это 1 сентября от предыдущего отличается тем, что у нас есть очень большая степень свободы - мы четко понимаем, что мы как десантники - никто, кроме нас. Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы
Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы

46 соискателей убежища размещены в помещениях МВД в Юрмале

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Часть попросивших в Латвии убежища иностранцев размещены в помещениях Министерства внутренних дел в Юрмале, подтвердило Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

46 соискателей убежища размещены в комплексе зданий МВД в Дзинтари, преимущественно это граждане Беларуси и Афганистана, сообщает агентство LETA.

Они перемещены в комплекс зданий в Дзинтари, чтобы сохранить мощности центра по размещению беженцев "Муцениеки" на случай, если в Муцениеки в ближайшее время придется разместить дополнительных соискателей убежища.

В этом году до 1 сентября PMLP предоставило 46 лицам статус беженца и 19 лицам - альтернативный статус. Большинство лиц - из Беларуси.

В данный момент на рассмотрении находятся 102 заявления о предоставлении убежища в Латвии.

Как уже сообщалось, число беженцев в центре "Муцениеки" увеличилось после того, как летом выросло число попыток граждан восточных стран, например, Ирака, проникнуть на территорию Латвии из Беларуси.

Еще до упомянутого давления в Латвии убежища попросили несколько граждан Беларуси, прибывших в Латвию, чтобы избежать преследования белорусского режима.


НАВЕРХ
Back