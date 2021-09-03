46 соискателей убежища размещены в помещениях МВД в Юрмале
Часть попросивших в Латвии убежища иностранцев размещены в помещениях Министерства внутренних дел в Юрмале, подтвердило Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).
Часть попросивших в Латвии убежища иностранцев размещены в помещениях Министерства внутренних дел в Юрмале, подтвердило Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).
46 соискателей убежища размещены в комплексе зданий МВД в Дзинтари, преимущественно это граждане Беларуси и Афганистана, сообщает агентство LETA.
Они перемещены в комплекс зданий в Дзинтари, чтобы сохранить мощности центра по размещению беженцев "Муцениеки" на случай, если в Муцениеки в ближайшее время придется разместить дополнительных соискателей убежища.
В этом году до 1 сентября PMLP предоставило 46 лицам статус беженца и 19 лицам - альтернативный статус. Большинство лиц - из Беларуси.
Как уже сообщалось, число беженцев в центре "Муцениеки" увеличилось после того, как летом выросло число попыток граждан восточных стран, например, Ирака, проникнуть на территорию Латвии из Беларуси.
Еще до упомянутого давления в Латвии убежища попросили несколько граждан Беларуси, прибывших в Латвию, чтобы избежать преследования белорусского режима.