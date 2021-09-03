46 соискателей убежища размещены в помещениях МВД в Юрмале

46 соискателей убежища размещены в комплексе зданий МВД в Дзинтари, преимущественно это граждане Беларуси и Афганистана, сообщает агентство LETA.

Они перемещены в комплекс зданий в Дзинтари, чтобы сохранить мощности центра по размещению беженцев "Муцениеки" на случай, если в Муцениеки в ближайшее время придется разместить дополнительных соискателей убежища.

В этом году до 1 сентября PMLP предоставило 46 лицам статус беженца и 19 лицам - альтернативный статус. Большинство лиц - из Беларуси.

В данный момент на рассмотрении находятся 102 заявления о предоставлении убежища в Латвии.

Как уже сообщалось, число беженцев в центре "Муцениеки" увеличилось после того, как летом выросло число попыток граждан восточных стран, например, Ирака, проникнуть на территорию Латвии из Беларуси.