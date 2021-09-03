Латвия, Литва, Польша: как дети тех, кто бежал из Беларуси из-за преследований, начинают учиться за рубежом

Также для всех других школьников возможно посещать белорусский язык и литературу или другие курсы независимо от страны проживания.

Польша: в школу взяли, а цветы учителям дарить не принято

Позже семья переехала в Польшу. Здесь подавали документы в ближайшую к месту жительства школу с польским языком обучения. Других вариантов в своем городе не нашли.

В Польше есть возможность учится в школах, где преподают белорусский язык, в Гайновке, Бельске Подляском и Белостоке. Здесь работает около 50 таких учебных заведений - школ, гимназий и лицеев. Детские сады с белорусскоязычными группами есть в Белостоке и в Гайновке.

Больше всего, признается Надежда, волнует именно отсутствие знаний польского.

"Я всегда волнуюсь, когда иду в какие-то административные здания. Перед этим обязательно готовлюсь, пишу выражения на польском языке. Чтобы что-то сказать, пользуюсь переводчиком в телефоне. Дети языка не знают вообще".

В результате из-за отсутствия языка обе девочки будут учиться в классах младших, чем предполагалось. Младшая опять пойдет во второй, хотя закончила третий, а старшая будет заново проходить программу седьмого класса. Так, посоветовавшись с родителями, решило руководство школы.

Никаких списков обязательных "школьных" покупок здесь нет. Родителям объяснили, что обо всем расскажут 1 сентября. Обязательная школьная форма в Польше также отсутствует - одежда просто должна быть удобной для ребенка. От знакомых, чьи дети уже учатся в Польше, Надежда узнала, что здесь не принято приносить цветы и конфеты учителям на начало учебного года.

"Мы пока ничего и не покупали и не знаем, сколько денег пойдет. Но родители могут написать заявление, чтобы получить 300 злотых поддержки на каждого ребенка. Это такая помощь от властей, чтобы собрать ученика в школу", - рассказала Надежда.

Также она знает, что можно попросить помощь от фондов солидарности, но надеется, что сможет собрать детей в школу самостоятельно.

Литва: в белорусскоязычной школе не всем хватило места. Русскоязычных вариантов много

В Литве, или по крайней мере в Вильнюсе, найти место в школе не проблема. В одном из Telegram-каналов, созданных релокантами, разместили пошаговый инструктаж, куда нужно обращаться и какие документы готовить. Русскоязычное обучение в Вильнюсе предлагают много школ.

Учиться по-белорусски можно только в гимназии имени Франциска Скорины. Количество мест в каждом классе здесь ограничено. Поэтому в этом году мест в белорусской гимназии хватило не всем из новоприбывших.

Нателла Белугина, бывшая актриса Гродненского драмтеатра, переехала с семьей в Литву в конце февраля 2021 года. В этом году ее восьмилетняя дочь пойдет во второй класс.