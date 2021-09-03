Пт, 3.09.2021
Мы понимаем все ограничения, но в то же время это 1 сентября от предыдущего отличается тем, что у нас есть очень большая степень свободы - мы четко понимаем, что мы как десантники - никто, кроме нас. Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы
Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы
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Латвия, Литва, Польша: как дети тех, кто бежал из Беларуси из-за преследований, начинают учиться за рубежом

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

За прошедший после выборов год из Беларуси уехало много людей, причем многие - из-за прямого преследования или репрессий со стороны властей. Переезжали целыми семьями, с детьми-школьниками.

Сейчас многие из них пытаются обустраивать жизнь в Польше, Литве, Латвии или Украине. Перед началом нового учебного года родители школьников рассказали для Hrodna.life, в каких школах и на каких языках будут учиться дети и чем отличается образование за рубежом от белорусского.

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В семье Надежды Алар-Черниковой трое детей - двое девочек 10 и 13 лет и 5-летний мальчик. В сентябре 2020 года они по политическим мотивам уехали из Беларуси в Украину.

"Для детей это был большой стресс. Особенно для средней. Она очень скучала по друзьям и бабушке, много плакала".

Девочки учились в школе, где занятия проходили на украинском и русском языках в зависимости от учителей. Учебники были на украинском языке. Детей зачислили в такие же классы, какие они посещали в Беларуси.

Из нового на 2021−22 учебный год - возможность учиться онлайн в первой белорусской онлайн-школе в Украине.

Школу основала актриса Анастасия Шпаковская, которой пришлось уехать из Беларуси после выборов-2020. Школа набирает детей в 4−11 классы.

Также для всех других школьников возможно посещать белорусский язык и литературу или другие курсы независимо от страны проживания.

Польша: в школу взяли, а цветы учителям дарить не принято

Позже семья переехала в Польшу. Здесь подавали документы в ближайшую к месту жительства школу с польским языком обучения. Других вариантов в своем городе не нашли.

В Польше есть возможность учится в школах, где преподают белорусский язык, в Гайновке, Бельске Подляском и Белостоке. Здесь работает около 50 таких учебных заведений - школ, гимназий и лицеев. Детские сады с белорусскоязычными группами есть в Белостоке и в Гайновке.

Больше всего, признается Надежда, волнует именно отсутствие знаний польского.

"Я всегда волнуюсь, когда иду в какие-то административные здания. Перед этим обязательно готовлюсь, пишу выражения на польском языке. Чтобы что-то сказать, пользуюсь переводчиком в телефоне. Дети языка не знают вообще".

В результате из-за отсутствия языка обе девочки будут учиться в классах младших, чем предполагалось. Младшая опять пойдет во второй, хотя закончила третий, а старшая будет заново проходить программу седьмого класса. Так, посоветовавшись с родителями, решило руководство школы.

Никаких списков обязательных "школьных" покупок здесь нет. Родителям объяснили, что обо всем расскажут 1 сентября. Обязательная школьная форма в Польше также отсутствует - одежда просто должна быть удобной для ребенка. От знакомых, чьи дети уже учатся в Польше, Надежда узнала, что здесь не принято приносить цветы и конфеты учителям на начало учебного года.

"Мы пока ничего и не покупали и не знаем, сколько денег пойдет. Но родители могут написать заявление, чтобы получить 300 злотых поддержки на каждого ребенка. Это такая помощь от властей, чтобы собрать ученика в школу", - рассказала Надежда.

Также она знает, что можно попросить помощь от фондов солидарности, но надеется, что сможет собрать детей в школу самостоятельно.

Литва: в белорусскоязычной школе не всем хватило места. Русскоязычных вариантов много

В Литве, или по крайней мере в Вильнюсе, найти место в школе не проблема. В одном из Telegram-каналов, созданных релокантами, разместили пошаговый инструктаж, куда нужно обращаться и какие документы готовить. Русскоязычное обучение в Вильнюсе предлагают много школ.

Учиться по-белорусски можно только в гимназии имени Франциска Скорины. Количество мест в каждом классе здесь ограничено. Поэтому в этом году мест в белорусской гимназии хватило не всем из новоприбывших.

Нателла Белугина, бывшая актриса Гродненского драмтеатра, переехала с семьей в Литву в конце февраля 2021 года. В этом году ее восьмилетняя дочь пойдет во второй класс.

"Не было каких-то хлопот, чтобы устроить ее учиться. Школу мы искали до переезда. Написали письмо директору. Когда пришел ответ, что нас берут, забрали документы из гимназии в Гродно".

В Литве работает единственное белорусскоязычное среднее учебное заведение - Виленская гимназия имени Франциска Скорины. Она открылась в 1994. Учеников принимают в классы от первого до двенадцатого, есть подготовительная группа для дошкольников.

"Здесь [в гимназии] говорят на русском, белорусском, литовском языках. Литовский язык еще идет отдельной дисциплиной. Для моей дочери и еще некоторых учеников проводили дополнительные занятия литовского языка", - рассказала Белугина.

Некоторым из коллег, также приехавшим с детьми-школьниками, по словам Нателлы, повезло меньше: например, в четвертом классе свободных мест в этом году не было. Поэтому многие пошли учиться в русскоязычные школы.

В вопросе финансов Нателла отметила, что в Литве вообще другие цены и зарплаты. Поэтому сложно точно сравнить ситуацию с белорусской. Но собрать ребенка в школу было не сложнее, чем дома.

Из различий в школьном быту она отметила необходимость оплаты питания. Это касается тех, кто не имеет гражданства или вида на жительство в Литве. "Но мне очень нравится система - дочка сама будет выбирать, что есть".

Рига: есть белорусскоязычная гимназия и варианты обучения по-русски

В столице Латвии проблем с местами для детей новых релокантов из Беларуси нет. В частности, в Риге много русскоязычных школ.

Обучение по-белорусски предлагает только Рижская белорусская основная школа имени Янки Купалы. Всего здесь учится около 200 человек с 1-го по 9-й классы.


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