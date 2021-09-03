Банки договорились не лишать жителей возможности снимать наличные деньги

Меморандум предусматривает введение минимальных требований по обеспечению доступности наличных денег для населения на всей территории Латвии.

Подписавшие меморандум стороны договорились поддерживать существующую сеть банкоматов, не сокращая их количество более чем на 5% до 1 января 2023 года, обеспечить расстояние не более 20 километров по прямой до ближайшего банкомата из любого места страны для 99% населения Латвии, а также установить время фактической доступности банкоматов в интересах потребителей, то есть не менее 12 часов в день.

Как отмечает Банк Латвии, сегодня продолжают развиваться различные современные способы оплаты, и население использует их все шире.

Центральные банки начали работу над тем, чтобы в обозримом будущем сделать доступной для населения еще одну форму денег - цифровой евро, который не заменит наличные деньги, а дополнит и расширит различные способы использования денег. Однако в настоящее время большая часть мелких платежей в Европейском союзе по-прежнему производится наличными.

"Позиция Европейской комиссии и Европейского центрального банка, а также действующее законодательство ясно предусматривают, что наличные деньги останутся законным платежным средством с определенными ограничениями в использовании, введенными в связи с теневой экономикой и мерами по отмыванию денег", - отметили в Банке Латвии.

В Латвии основным источником доступности наличных денег для населения являются банкоматы. Хотя роль наличных денег снижается, учреждения финансовой отрасли пришли к выводу, что в интересах населения - обеспечить доступность наличных денег на прежнем уровне. Обеспечение выдачи наличных на определенных территориях является стратегическим вопросом социальной ответственности, а во время кризиса - также важной составляющей национальной безопасности, заявил Банк Латвии.

Перед подписанием меморандум был подан Совету по конкуренции для оценки, и совет подтвердил, что учреждения, договариваясь о принципах обеспечения доступности наличных денег, действуют в общественных интересах и не ограничивают конкуренцию.

"Весной Банк Латвии выступил с инициативой введения критериев доступности наличных денег, заботясь об интересах общества, особенно людей, которые живут и работают в регионах. Я довольна сотрудничеством с финансовой отраслью и достигнутым соглашением. Оно гарантирует для людей возможность выбирать наиболее удобный способ оплаты и учитывает интересы той части общества, которая по разным причинам не использует безналичные средства", - сказала член совета Банка Латвии Зита Зариня.

В свою очередь председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Санита Баяре отметила, что в последние годы цифровая среда развивалась очень быстро, но денежный поток также имеет место в экономике, и важно обеспечить его повседневное использование пропорционально потребностям клиентов банков.

Банк Латвии сообщает, что в среднем по Европейскому союзу количество банкоматов уменьшилось на 4% с 2015 по 2019 год, а количество терминалов приема карт увеличилось на 47,7%. Количество банкоматов быстрее всего сокращается в странах с высокими темпами дигитализации. Это можно объяснить тем фактом, что спрос на наличные деньги снижается, а банки поддерживают соответствующую инфраструктуру в объеме, необходимом для клиентов.

В то же время количество банкоматов в Латвии с 2015 по 2019 год сократилось чуть более чем на 11%. Около 42% людей с платежными картами за месяц вообще не снимают наличные в банкоматах. Согласно данным за 2020-2021 г., уменьшение количества банкоматов было умеренным и соответствовало изменениям поведения клиентов.