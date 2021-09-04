Олимпийский чемпион о давлении болельщиков и порванной кроссовке, "из-за которой проиграли россияне"

О давлении из-за того, что все ждали медалей

Перед Олимпиадой многие в Латвии сходились во мнении, что баскетболисты 3х3 точно привезут из Токио медали. На вопрос, с такими ли мыслями ехала на соревнования и команда, Круминьш отвечает: "Нет, мы даже были рассержены из-за такого давления. Только о нас все и говорили, только мы должны...".

Спортсмена очень огорчало, что латвийцы не радовались самому факту, что команда вообще отобралась на Олимпийские игры:

"Это первая Олимпиада с этим с видом спорта, туда могли попасть только восемь (!) стран со всего мира, и мы - маленькая Латвия - попали.

Мало об этом говорили, словно мы 100% должны были там быть... США не попали, большая страна с большим бюджетом, Литва - баскетбольная страна, Франция, Канада, где есть хорошие баскетболисты - они не попали... Когда мы попали на Олимпиаду, садимся в самолёт - и всё, нам уже медаль вешают, мы должны приехать с медалью".

В то же время Круминьш признал, что настрой был решительный: "Конечно, если ты едешь на Олимпиаду, ты только об этом и должен думать и бороться за медали, а не как-нибудь выступить".

Про порванную кроссовку, которая "виновата в поражении россиян"

Многие российские СМИ после поражения их команды в финале написали, что во всём "виновата порванная кроссовка" одного из игроков. Круминьш на это реагирует так:

"У меня тоже была травма - он тейповал кроссовку, я тейповал ногу. Один - один, остались три на три, всё честно".

ФОТО: Кадр из видео

В то же время спортсмен отметил хорошие отношения с российскими игроками - после финала все пожали друг другу руку. Он также выразил мнение, что россияне и так высоко попали: "От них ожидали меньше, чем от нас и сербов", - отметил Круминьш.

Рассказал спортсмен и о травме ноги: "В СМИ было много вариантов, а настоящий вариант - надорвалась передняя связка [голеностопного сустава]". По словам врачей, для восстановления ему необходимо шесть недель отдыха. Исходя из этого, Круминьш собирается присоединиться к команде уже на мировом туре в Праге, который пройдёт 18 и 19 сентября.

"Кто меня не знает - я из таких травм возвращался, что казалось - это не травма. И мысли не было, что выйду из игры", - говорит Круминьш о своих чувствах в финале Олимпиады.