В Лиепайской больнице лечится трехлетний пациент с Covid-19

Covid-19 болеет вся семья ребенка, доставленного в больницу: трехлетний пациент вместе с мамой лечится в детском инфекционном отделении, а отец помещен в инфекционное отделение. Семья из Лиепаи, сказала специалист по связям с общественностью LRS Индра Грасе.

Течение болезни у больных умеренное. "Так бывает с большинством пациентов, попадающих в больницу", - говорит Индра Грасе. В то же время она добавляет, что пациенты с более легкой формой Covid-19 проходят лечение под наблюдением терапевта.

За эту неделю количество пациентов в LRS увеличилось - в понедельник поступили сообщения о шести людях, во вторник - о восьми, в среду - о 10.