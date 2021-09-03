В Лиепайской больнице лечится трехлетний пациент с Covid-19

Covid-19 болеет вся семья ребенка, доставленного в больницу: трехлетний пациент вместе с мамой лечится в детском инфекционном отделении, а отец помещен в инфекционное отделение. Семья из Лиепаи, сказала специалист по связям с общественностью LRS Индра Грасе.
Течение болезни у больных умеренное. "Так бывает с большинством пациентов, попадающих в больницу", - говорит Индра Грасе. В то же время она добавляет, что пациенты с более легкой формой Covid-19 проходят лечение под наблюдением терапевта.
За эту неделю количество пациентов в LRS увеличилось - в понедельник поступили сообщения о шести людях, во вторник - о восьми, в среду - о 10.
В Лиепае в инфекционном отделении предусмотрены койки для девяти пациентов с коронавирусом, восемь койко-мест в отделении интенсивной терапии и две койки в детском отделении. По мере увеличения количества пациентов, нуждающихся в госпитализации, количество коек может увеличиваться.