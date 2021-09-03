Президент: Экономический кризис во многом преодолен

По его словам, валовой внутренний продукт (ВВП) страны быстро растет и достиг докризисного уровня, уменьшился уровень безработицы. Также ожидается, что в ближайшие месяцы Латвия получит доступ к финансовым ресурсам Европейского фонда восстановления, в котором запланирован ряд проектов.

Левитс объяснил, что теперь государство должно экономить энергию и потенциал для быстрого экономического роста.

"Конечно, эти положительные тенденции в латвийской экономике окажут положительное влияние на всех жителей", - сказал президент.

В пятницу официальные лица также обсудили вопросы внутренней безопасности, которые, по словам Левитса, долгое время оставались без должного внимания. "Ситуация не очень хорошая. С точки зрения подготовки полиции, а также оборудования полиции, пожарных частей и всех служб и т.д.", - сказал Левитс.

Премьер-министр отметил, что с экономической точки зрения ситуация в стране хорошая, подчеркнув, что в последнем квартале наблюдался сильный рост, темпы которого важно сохранить. В то же время страна сталкивается с двумя серьезными проблемами: пандемией Covid-19 и гибридной угрозой, которую представляет Беларусь на южной границе страны.

"Очень важно, чтобы люди знали, что у нас есть эти проблемы. Пандемия утомляет нас, все еще идет волна дезинформации. (..) Чтобы справиться с гибридной угрозой, у нас есть очень профессиональные службы - я хотел бы поблагодарить наших пограничников, в том числе земессардзе. Они отлично справляются", - сказал Кариньш.

Премьер-министр также подчеркнул важность вакцинации в борьбе с пандемией, поблагодарив всех, кто уже воспользовался возможностью, чтобы защитить себя, и призвал тех, кто еще не сделал этого, получить дозу вакцины.

Кариньш: дискуссии о дополнительной вакцинации не противоречат позиции Госагентства лекарств

Дискуссии в правительстве о дополнительной вакцинации от "Covid-19" не противоречат позиции Государственного агентства лекарств (ГАЛ) о том, что прошедшим полный курс вакцинации людям в настоящее время не нужна дополнительная доза вакцины, но может обсуждаться дополнительная вакцинация людей с существенно ослабленной иммунной системой, заявил после встречи с президентом Эгилом Левитсом премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что в первую очередь дополнительные вакцины могли бы получить люди с ослабленным иммунитетом, в то же время, с учетом запасов вакцин на складах, в стране нет ограничений, чтобы дополнительную прививку не могли получить и другие люди.

По словам Кариньша, сейчас в Латвии "фактически неограниченное количество вакцин по сравнению со спросом".

"Мы видели, что на первом этапе вакцинации был огромный спрос на ограниченное количество вакцин. И мы должны были соблюдать приоритетные группы, но сейчас иная ситуация", - сказал премьер, добавив, что вопрос о дополнительной вакцинации Кабинет министров может рассмотреть уже на следующей неделе.

Кариньш отметил, что дискуссии о дополнительной вакцинации сейчас проходят во многих странах мира. "Похоже, что страны неизбежно идут к тому, что жителям будет доступна третья доза вакцины. Есть страны, где очень большой спрос - и на первую и вторую дозы, и на третью. Они, на мой взгляд, правильно начинают с самых пожилых людей, у которых есть проблемы с иммунитетом. В нашей стране, как мы видим, спрос на первую и вторую прививки значительно меньше, чем во многих других странах. Если в некоторых странах не хватает вакцин, то у нас есть почти 600 000 доз на складах", - сказал премьер-министр.