"Битл джихада" Александа Коти признал вину в деле об убийстве заложников в Сирии. Процесс проходит в США

По данным следствия, Коти входил в группу боевиков, занимавшуюся похищением людей а Ираке и Сирии. За британский акцент пленники прозвали их "битлами джихада".

Члены группы обвиняются в обезглавливании нескольких западных и японских заложников.

Ранее Коти отрицал свою вину, но в четверг на заседании федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, сделал новое заявление.

"В ходе справедливого судебного процесса Коти под давлением неопровержимых доказательство самостоятельно принял решение сознаться в своих преступлениях", - заявил журналистам у здания суда член прокурорской команды Радж Парех.

Коти и еще одного "битла", 32-летнего Эль Шафи Эльшейха, уроженцев и бывших жителей лондонского Вест-Энда, судят за соучастие в убийстве американских журналистов Джеймса Фоли и Стивена Сотлоффа и сотрудников гуманитарных организаций Питера Кэссига и Кайлы Мюллер.

Видео расправ ИГ распространяло в социальных сетях.

ФОТО: Handouts/Boston Globe

Подсудимых также подозревают в причастности к убийствам Алана Хэннинга, бывшего таксиста, поехавшего на Ближний Восток, чтобы развозить гуманитарную помощь, сотрудника благотворительной организации шотландца Дэвида Хейнса и двух граждан Японии.

Эльшейх вину не признает.

Предполагаемый руководитель группы Мохаммед Эмвази по прозвищу "Джон-джихадист" был убит в 2015 году ударом американского беспилотника. Еще один боевик, Эйн Дэвис, находится в заключении в Турции.

Коти и Эльшейха в феврале 2018 года поймали сирийские курды, воевавшие с ИГ при поддержке США, и передали их американским военным, которые доставили джихадистов в тюрьму в Ираке. В начале октября 2020 года их перевезли в Америку.

Задержка объясняется тем, что их выдача для суда в США требовала согласия Лондона, который в подобных случаях неизменно требует гарантий, что к британским гражданам не будет применена смертная казнь.

В какой-то момент тогдашний министр юстиции США Уильям Барр пригрозил передать их дело в скорый на расправу иракский суд.

В итоге американская гарантия была получена. В обмен британские спецслужбы поделились с Вашингтоном важной оперативной информацией по делу.

Максимальное наказание, которое теперь грозит Коти и Эльшбею - пожизненное заключение без права на помилование. По истечении 15 лет они могут быть возвращены в Британию, где их будут ждать новые обвинения.

Вынесение приговора ожидается в марте 2022 года.

Что известно о "битлах джихада"

Госдепартамент США располагает следующими данными о "квартете" джихадистов:

Мухаммад Эмвази, более известный в британских газетах как "Джихадист Джон". Лично убил несколько человек и снял их убийства на видео. Убит в 2015 году в Ракке в результате авиаудара беспилотника.

Эйн Дэвис, также выходец из западного Лондона, был признан одним из руководителей группировки "Исламское государство" и в 2017 году приговорен к тюремному сроку в Турции.

Александа Коти - принимал участие в пытках заложников, а также занимался вербовкой в ИГ.