"Красный" - не нужен. Снизится объем небезопасных услуг

Он сказал, что, учитывая быстрое распространение Covid-19, необходимо максимально снизить риск заболевания, тем самым уменьшив количество потенциально госпитализированных пациентов с Covid-19.

"Таким образом, всем министерствам необходимо проанализировать развитие услуг в их секторе, чтобы применять их в более безопасном режиме - в "зеленом" при сертификате о вакцинации или выздоровлении или "желтом" при сертификате о тестировании. Таким образом планируется сократить перечень услуг, предоставляемых в "красном" режиме, и усилить самоконтроль в обществе", - сказал Цитсковскис.

"Если мы говорим о "зеленой" среде, где все вакцинированы или переболели - в такой среде мы постараемся не вводить никаких дополнительных мер безопасности.

В то же время мы будем следовать за наукой - если между вакцинированными есть передача, но они не заболевают, то в какой-то момент можно подумать о ношении маски или о другом шаге безопасности", - прокомментировал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Также, если ситуация с Covid-19 в стране существенно ухудшится, планируется принять решение о дополнительных ограничениях в "желтой" или "полубезопасной" зоне, уменьшив максимально допустимое количество человек, установив требования к дистанции и введя определенная регулировка по вентиляции помещений, сказал Павлютс.

"Что касается красного режима, это базовый режим, в котором мы не можем проверить статус. Это общественный транспорт, основные потребности - продуктовые магазины, аптеки - то, что мы никогда не закрывали, даже в худшем случае прошлого года.

Здесь должны соблюдаться самые строгие требования безопасности - это площадь, требования к вентиляции и количеству людей", - отметил политик.

Павлютс упомянул, что последний момент для запуска модели более строгих мер - рубеж в 500 госпитализированных с Covid-19.

Минфин: поддержка пострадавшим во время кризиса будет одной из крупнейших в ЕС

Поддержка пострадавшим в кризис из-за коронавируса в Латвии будет одной из крупнейших среди стран Евросоюза в этом году, сказал на заседании парламентской следственной комиссии директор департамента финансовой политики Министерства финансов Нил Сакс.

По словам директора департамента экономического анализа Минфина Инты Васараудзе, планируется, что меры в этом году составят 6,8% от валового внутреннего продукта. В 2020 году она составила только 4,9% от ВВП.

Сакс отметил, что, по данным Еврокомиссии, в октябре прошлого года меры поддержки Латвии были немного выше, чем в среднем по ЕС. Представитель Минфина пояснил, что в некоторых странах Евросоюза существует другой подход к расчету поддержки, т.к. они должны включать ее в бюджет, в то время как в Латвии можно увеличить ее за счет ассигнований без изменений в бюджете.

В свою очередь Васараудзе подчеркнула, что Латвия предоставила щедрую поддержку предпринимателям и жителям страны, что оказывает положительное влияние на восстановление экономики после кризиса.