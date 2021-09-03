Больница Страдиня: прививаться также нужно беременным и молодым мамам

В больнице указывают, что, к несчастью,

были случаи и со смертельным исходом.

В больницу Страдиня попадают как беременные женщины, госпитализированные с Covid-19 в качестве основного заболевания, так и пациентки, у которых развились осложнения беременности после заражения Covid-19.

В мае на эту проблему обратила внимание общественности Майра Янсоне, руководитель центра перинатальной помощи PSKUS "Клиника для женщин и детей". По ее словам, беременные были госпитализированы в третьем триместре для лечения тяжелого течения болезни Covid-19, и, хотя ранее у них не было выявлено других значимых факторов риска для беременности, исход был неблагоприятным - ребенок был потерян.

"К сожалению, мы сталкивались с различными случаями - также очень печальными, когда дети рождались мертвыми. Уже доказано, что Coivid-19 связан с преждевременным прерыванием беременности, выкидышем, преждевременными родами", - объясняет Янсоне.

Специалист также подчеркивает, что если у матери тяжелое течение болезни с повышением температуры тела и поражением легких, это вызывает у новорожденного кислородное голодание. Пациенты с Covid-19 также имеют повышенный риск тромбоза, который также может возникать в плаценте, что также может привести к гибели плода.

Всего год назад в заявлении Всемирной организации здравоохранения говорилось, что, согласно недавним исследованиям, беременные женщины с Covid-19 реже испытывают симптомы инфекции, чем небеременные женщины, но им, скорее всего, потребуется интенсивная терапия в случае серьезного течения заболевания.

Даце Жентиня, руководитель Центра болезней легких и торакальной хирургии PSKUS, подтверждает, что беременным, которые были госпитализированы с тяжелым течением заболевания, в большинстве случаев требовалась интенсивная терапия. Большинству будущих мам помогают дышать как с помощью канюли с высоким содержанием кислорода, так и с помощью устройств вентиляции легких.

В исследовании, опубликованном 15 января в Журнале Американской медицинской ассоциации, были проанализированы данные о 406 440 исходах родов в США в период с апреля по ноябрь. В общей сложности Covid-19 были инфицированы 6380 матерей. В исследовании делается вывод, что

беременные женщины с Covid-19 в 3,5 раза чаще имеют тромбоэмболические осложнения, в 6 раз чаще поступают в отделения интенсивной терапии и в 26 раз чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких. Преэклампсия, одно из самых серьезных осложнений беременности, также встречалась на 21% чаще.

Поэтому больница Страдиня рекомендует беременным и кормящим женщинам вакцинироваться от Covid-19. Это может защитить от риска тяжелого течения заболевания и вызванных инфекцией угроз беременности. Вакцинация также может помочь беременным женщинам вырабатывать антитела, защищающие их малышей.

Специалисты больниц также поясняют, что вакцины от Covid-19 не вызывают заражение самим вирусом, в том числе у беременных женщин или младенцев. Ни одна из вакцин против Covid-19 не содержит живой вирус. Данные системы мониторинга безопасности вакцин от коронавируса подтверждают, что вакцины не изменяют ДНК и не вызывают генетических модификаций.