Военные учения России и Беларуси: генсек НАТО призвал вести себя "предсказуемо"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию представить подробные данные о военных учениях "Запад-2021" - это совместные военные маневры России и Беларуси, которые начнутся через неделю. "Россия должна вести себя предсказуемо, обеспечить прозрачность. Мы внимательно наблюдаем за учениями "Запад" и в прошлом мы видели, что численность задействованных войск серьезно превышает заранее объявленные", - сообщал Столтенберг.