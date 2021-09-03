Военные учения России и Беларуси: генсек НАТО призвал вести себя "предсказуемо"
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию представить подробные данные о военных учениях "Запад-2021" - это совместные военные маневры России и Беларуси, которые начнутся через неделю. "Россия должна вести себя предсказуемо, обеспечить прозрачность. Мы внимательно наблюдаем за учениями "Запад" и в прошлом мы видели, что численность задействованных войск серьезно превышает заранее объявленные", - сообщал Столтенберг.
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