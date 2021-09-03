Сб, 4.09.2021
Противник вакцинации семейным врачом быть не может. Может, ему стоит пойти в экстрасенсы Лига Козловска, глава Латвийской ассоциации сельских врачей
Лига Козловска, глава Латвийской ассоциации сельских врачей

Военные учения России и Беларуси: генсек НАТО призвал вести себя "предсказуемо"

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Следственный комитет проведет проверку возможных нарушений в ходе избирательной кампании в Подмосковье
  • Генеральный секретарь НАТО обратился к России перед началом учений "Запад-2021" и попросил вести себя предсказуемо и прозрачно
  • В Техасе новый закон о запрете абортов. Отныне там нельзя прерывать беременность позже шестой недели
  • В Украине – начало новой волны коронавируса, в Грузии – второй день подряд рекорд по числу умерших от болезни за сутки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию представить подробные данные о военных учениях "Запад-2021" - это совместные военные маневры России и Беларуси, которые начнутся через неделю. "Россия должна вести себя предсказуемо, обеспечить прозрачность. Мы внимательно наблюдаем за учениями "Запад" и в прошлом мы видели, что численность задействованных войск серьезно превышает заранее объявленные", - сообщал Столтенберг.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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