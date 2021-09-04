Видео ⟩ Пьяный водитель без водительских прав распивал алкоголь в присутствии муниципальной полиции

Патруль муниципальной полиции прибыл на место буквально через несколько минут. Изначально в машине не было ни пассажиров, ни водителя, поэтому некоторое время за машиной наблюдала муниципальная полиция.

Примерно через 20 минут было замечено, что два человека садятся в машину и начинают движение в направлении улицы Илукстес.

Вскоре после этого муниципальная полиция остановила автомобиль, попросила водителя показать документы, однако тот сказал, что забыл их дома. На вопрос, употреблял ли водитель алкоголь, он ответил отрицательно.

Однако все внешние признаки свидетельствовали о том, что мужчина употреблял спиртные напитки. Спустя мгновение сам водитель распивал спиртное в присутствии сотрудников муниципальной полиции.

По этой причине было принято решение задержать водителя и поместить его в машину муниципальной полиции. Позже у водителя обнаружили три промилле. Кроме того, водителя лишили водительских прав.