Видео ⟩ МакSим поговорила с Иваном Ургантом: "Все на мне заживает просто как на собаке"

В телефонном разговоре МакSим подтвердила, что идет на поправку:

"Все на мне заживает просто как на собаке. И хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня переживал, потому что, наверное, благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих собственных ногах, в здравом уме, в рассудке и в памяти... Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза и просто никто не мог поверить в это чудо", - отметила она.

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Когда МакSим пришла в себя, то санитары были готовы исполнить любое ее желание.

"Я сказала: пожалуйста, роял-чизбургер, соус кисло-сладкий и колу безо льда", - призналась певица.

Иван Ургант подчеркнул, что они всегда ждут МакSим в гостях на передаче "Вечерний Ургант", а зрители в зале исполнили для нее песню "Знаешь ли ты".

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Певица МакSим растит двух дочерей - 12-летнюю Александру и 6-летнюю Марию. Пока мама находилась в больнице, за девочками присматривали родные.