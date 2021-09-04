Видео ⟩ TikTok-блогер, спросившая Måneskin про шампунь, ответила Собчак и "Нежному редактору"
TikTok-блогер Стефани, задавшая вопрос про шампунь на фан-встрече Måneskin, ответила на оскорбления Ксении Собчак в своем TikTok-аккаунте.
TikTok-блогер Стефани, задавшая вопрос про шампунь на фан-встрече Måneskin, ответила на оскорбления Ксении Собчак в своем TikTok-аккаунте.
Группа Måneskin провела фан-встречу в России. На ней было много поклонников коллектива и блогеров. С музыкантами посчастливилось встретиться Ольге Бузовой. Однако некоторых представителей СМИ не допустили к звездам, хотя накануне у них все было согласовано с менеджментом группы. Возможности пообщаться с харизматичными артистами лишились Ксения Собчак и автор YouTube-канала "Нежный редактор" Татьяна Мингалимова. О чем они рассказали в гневных публикациях.
"К вам пригнали журналистов, которые задают вам вопросы про борщ, шампунь и одинаковые татуировки", - негодовала Собчак.
Также Ксению возмутила фан-встреча. По ее словам, на ней не было ни одного вопроса, который бы действительно отражал настроения группы и их идеологию.
Особенно досталось TikTok-блогеру Стефани за вопрос к барабанщику о том, чем он моет волосы.
Девушка не стала молчать и объяснила, что она не профессиональный интервьюер. Это была лишь фан-встреча, и ей не хотелось задавать музыкантам банальные и скучные вопросы, как это делали другие.
Стефани считает, что ее вопрос достаточно хорошо разрядил обстановку и участники группы посмеялись над ним. Басистка Виктория даже пошутила, что Итан вообще не моет волосы.
Со Стефани согласны и ее подписчики. Им кажется, что вопрос был неплохим, ведь это фан-встреча, а не реальное интервью. Блогер подчеркнула, что она интересовалась и рассказывала об итальянской культуре еще до того, "как это стало мейнстримом".
@stefy.shady
не могла молчать 🙃🤘🏻 не думала, что всех так впечатлит этот вопрос 🥺 ##стефи ##монескин ##италия♬ оригинальный звук - 🇮🇹 Стефи Шейди 🗿