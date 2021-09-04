Видео ⟩ TikTok-блогер, спросившая Måneskin про шампунь, ответила Собчак и "Нежному редактору"

Группа Måneskin провела фан-встречу в России. На ней было много поклонников коллектива и блогеров. С музыкантами посчастливилось встретиться Ольге Бузовой. Однако некоторых представителей СМИ не допустили к звездам, хотя накануне у них все было согласовано с менеджментом группы. Возможности пообщаться с харизматичными артистами лишились Ксения Собчак и автор YouTube-канала "Нежный редактор" Татьяна Мингалимова. О чем они рассказали в гневных публикациях.

"К вам пригнали журналистов, которые задают вам вопросы про борщ, шампунь и одинаковые татуировки", - негодовала Собчак.

Также Ксению возмутила фан-встреча. По ее словам, на ней не было ни одного вопроса, который бы действительно отражал настроения группы и их идеологию.

Особенно досталось TikTok-блогеру Стефани за вопрос к барабанщику о том, чем он моет волосы.

Девушка не стала молчать и объяснила, что она не профессиональный интервьюер. Это была лишь фан-встреча, и ей не хотелось задавать музыкантам банальные и скучные вопросы, как это делали другие.

Стефани считает, что ее вопрос достаточно хорошо разрядил обстановку и участники группы посмеялись над ним. Басистка Виктория даже пошутила, что Итан вообще не моет волосы.