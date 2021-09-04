Бегун-паралимпиец Кобесов выиграл бронзу и исполнил заветную мечту мамы, которой уже с ним нет

Оказывается, он исполнил заветную мечту мамы, которой уже нет с ним.

Чермен Кобесов стал третьим в классе Т37 с результатом 50,44 секунды. Золото выиграл россиянин Андрей Вдовин (49,34), он, кстати, обновил свой мировой рекорд. Второе место занял американец Ник Мэйхью (50,26).

"Эмоции, конечно, зашкаливают. В моей жизни много чего случилось. Самое страшное - когда ты теряешь маму, а потом исполняешь её заветную мечту. Это непередаваемые ощущения.

После коронавируса я сегодня бежал только на характере, это все благодаря маме, которая была очень боевой и сильной женщиной. Я хотел завоевать медаль ещё на стометровке, но, к сожалению, проиграл сотые секунды", - сказал Кобесов журналистам.

ФОТО: SCANPIX

Далее спортсмен поделился своими впечатлениями о забеге на 100 метров, а также выразил надежду на победу в прыжках в длину.

"Больше всего она хотела, чтобы я выиграл в прыжках в длину. Надеюсь, завтра ещё порадую её и в прыжках. У меня четыре соревновательных вида, и когда в стометровке я уступил одну сотую, то было очень обидно.

Если бы сегодня тоже не попал в призы, то завтра морально было бы очень тяжело выступать. А после сегодняшней медали завтра выйду на соревнования с холодной головой", - добавил призёр Паралимпиады.

В беге на 100 метров российский спортсмен Кобесов занял четвёртое место, уступив 0,01 секунды бронзовому призёру Саптойоги Пурномо из Индонезии.