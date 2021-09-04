"Динамо" на выезде потерпело второе поражение в сезоне. На этот раз от ЦСКА
Рижское "Динамо" потерпело второе подряд поражение в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив на выезде московскому ЦСКА.
Рижское "Динамо" потерпело второе подряд поражение в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив на выезде московскому ЦСКА.
Матч завершился со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) в пользу "армейцев".
В первом периоде команды демонстрировали активный и быстрый хоккей при небольшом преимуществе хозяев. Тем не менее, ни одной из команд не удалось отличиться.
Счёт в матче на 27-й минуте второго периода открыл Михаил Григоренко, который реализовал численное большинство. Рижанам потребовалось меньше трёх минут, чтобы восстановить равновесие в счёте - автором гола стал Николай Елисеев. За шесть секунд до перерыва "динамовцам" вновь удалось отличиться и выйти вперёд - гол на счету Хантера Шинкарука.
В заключительном игровом отрезке ЦСКА принялся отрабатывать разницу в счёте и у москвичей это получилось. Сначала на 48-й минуте Антон Слепышев сравнял счёт, а за две с половиной минуты до конца основного времени Сергей Андронов в меньшинстве принёс ЦСКА первую победу в новом сезоне.
Напомним, в первом матче сезона "Динамо" на выезде с таким же счётом уступило ярославскому "Локомотиву", а ЦСКА на выезде уступил омскому "Авангарду" со счётом 0:4.
Далее рижан ожидает ещё одна выездная встреча - 6 сентября против пекинского "Куньлунь Ред Стар". После этого "Динамо" четыре матча проведёт у себя дома.