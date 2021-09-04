Сборная Латвии у себя дома проиграла Норвегии с Холандом в составе

Матч проходил на рижском стадионе "Даугава" и завершился со счётом 2:0 в пользу норвежской команды.

Первый тайм прошёл при полной доминации норвежской команды (владение мячом 75 на 25), которая не давала сделать игрокам сборной Латвии больше пяти точных передач подряд.

Счёт на 20-й минуте матча открыл звёздный нападающий норвежской команды Эрлинг Холанд, который реализовал сомнительный 11-метровый удар. Латвия, в свою очередь, в первые 45 минут запомнилась двумя неопасными ударами Яниса Икауниекса, а также травмой голкипера Павла Штейнбора, которого в воротах сменил Роберт Озолс.

В начале второго тайма рисунок игры немного изменился и сборная Латвии начала пытаться создать что-то впереди. К сожалению, ни одна из попыток не увенчалась успехом. Гости же сумели на 66-й минуте удвоить преимущество благодаря Мохамеду Эльюнусси.

В самой концовке встречи норвежцы могли забить и в третий раз, но мяч после удара головой Джошуа Кинга угодил в штангу ворот Озолса.

В следующем матче, который состоится 7 сентября, подопечные Дайниса Казакевича на выезде сыграют против Черногории.