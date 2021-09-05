Звездные страсти ⟩ Элджей скрывал сына, а Ольга Бузова беременна?

Рэпер Элджей скрывал ребенка?

Популярный рэпер Элджей в своем Instagram-аккаунте разместил провокационное фото с малышом на руках.

Слухи о разводе 30-летней телеведущей Насти Ивлеевой и 27-летнего музыканта не ходили давно. Напомним, какое-то время назад супруги перестали размещать совместные фото в соцсетях, а позже начали в одиночестве посещать светские мероприятия.

Полторы недели назад звездная пара призналась, что развелась. Для Ивлеевой, видимо, развод стал настоящей травмой. Блондинка даже явилась на свадьбу Моргенштерна в траурном наряде.

Элджей же, напротив, разместил фото, которое всколыхнуло общественность. На снимке артист несет малыша в сумке-кенгуру.

Кстати, подписчики предположили, что это наследник Элджея, которого он долгое время скрывал. Появились версии, что это и оказалось причиной разрыва с Анастасией. Есть и версии, что это образ для фотосесии.

А как думаете вы?

Ольга Бузова беременна?

Телеведущая и певица Ольга Бузова не раз говорила, что хочет детей. Но пока она не встретила того, с кем бы хотела построить семью и родить малышей.

В последнее время Ольга Бузова интригует поклонников, выкладывая снимки из гинекологии, сопровождая их смайликом в виде ребенка. Кроме того, в Сети часто появляются фотографии Ольги с округлившемся животиком.

Появились слухи о беременности Ольги. Есть версии и о том, что звезда решилась на аборт. Портал Popcake.tv пишет, что недавно Бузова со слезами на глазах заявила, что против подобной операции.

В Instagram она рассказала про подругу, которая собирается сделать аборт из-за того, что ее бросил молодой человек. Такую позицию Ольга не одобряет:

"У меня много примеров, когда девочки оставались без мужской поддержки, но рожали! И сейчас они счастливы и нашли свою любовь. Я не понимаю, как можно лишить ребенка жизни? И не понимаю тех мамаш, которые бросают своих детей. Не понимаю, почему дети растут в детдоме! Столько женщин мечтают о детях! Почему, зачем вы это делаете?" - спросила Ольга.