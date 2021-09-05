Эндокринологи объяснили, как вакцинация против Covid-19 влияет на пациентов с сахарным диабетом

2 сентября состоялся цикл онлайн-дискуссий о вакцинации против Covid-19. На этот раз речь шла о вакцинации против Covid-19 и диабете. На вопросы ответили эндокринолог Института медицинского последипломного образования Латвийского университета Кристине Дуцена и президент Латвийской федерации диабета, эндокринолог и диабетолог Индра Штелмане. Портал Apollo.lv предлагает краткое содержание дискуссии.

Отдел проекта вакцинации в сотрудничестве с Министерством здравоохранения продолжает цикл онлайн-дискуссий о вакцинации против Covid-19, чтобы ответить на часто задаваемые вопросы.

- В случае диабета есть ли причина не вакцинироваться или наоборот - первым стоять в очереди на вакцинацию?

"Вакцинация очень важна при диабете, потому что на самом деле было доказано, что если у пациента диабет, существует гораздо более высокий риск развития тяжелой формы болезни. Отсутствие вакцинации увеличивает риск смерти, потому что диабет уже является хроническим воспалением. У всех пациентов с диабетом 2-го типа хронически повышенная частота воспалительных процессов.

Диабет 2-го типа очень часто связан с другими серьезными заболеваниями. На самом деле если мы говорим о тяжелой форме, то это госпитализация, лечение в отделении интенсивной терапии и потребность в кислороде", - комментирует Кристине Дуцена.

- Обязательно ли перед вакцинацией проконсультироваться с эндокринологом или достаточно просто обратиться к семейному врачу?

"Повышенный уровень сахара в крови также может быть одной из причин этой инфекции. Своевременная вакцинация очень важна. Я думаю, что даже консультации терапевта было бы достаточно, чтобы оценить, что нет какого-то особого случая. Всем тем, у кого диабет 1-го или 2-го типа, необходимо своевременно сделать прививку", - считает президент Латвийской федерации диабета, эндокринолог, диабетолог Индра Штелмане.

"Изначально исследования в Китае и Америке не выделяли пациентов с диабетом 1-го и 2-го типа. Недавние публикации показывают, что пациенты с диабетом 1-го типа имеют более высокий риск развития тяжелой формы, а также смерти, особенно пациенты с хроническим диабетом, потому что у них изменено функционирование почек.

Чем слабее функционируют почки, тем выше риск летального исхода. Любая инфекция и госпитализация вызывают так называемую стрессовую гипергликемию.

Если говорить о самой вакцинации и о том, могут ли быть побочные эффекты, то побочные эффекты могут быть. У женщин развивается более сильный иммунный ответ, потому что он связан с количеством Х-хромосом, а именно Х-хромосома содержит набор генов, определяющих иммунный ответ, поэтому у женщин могут быть более серьезные побочные эффекты, более сильный ответ на вирус.

У мужчин эта защита слабее, к тому же любопытно, что у пожилых мужчин защита иммунной системы снижается, в то время как у женщин в постменопаузе гормон эстрадиол обеспечивает защиту иммунной системы от вирусов.

Таким образом, мужчины, особенно в пожилом возрасте, имеют более высокий риск заболеть, чем женщины. Это также следует учитывать", - добавляет Кристине Дуцена.

- У человека диабет 1-го типа. Если он заразится Covid-19, может ли это повлиять на развитие диабета?

"Фактически любой вид сопутствующей патологии, особенно если это инфекционное заболевание, ухудшает течение диабета. Нужно иметь в виду, что любое усугубление диабета также усугубляет симптомы и течение инфекционного заболевания", - комментирует Штелмане.

- У конкретного пациента сахарный диабет 2-го типа, он принимает несколько лекарств. Может ли вакцина против Covid-19 стать ненужной, если пациент и так принимает более одного лекарства в день?

"Сама вакцина определенно не окажет негативного влияния на ваше здоровье, если вы принимаете лекарства. Вакцина - рекомендована, нет никаких данных о побочных действиях. Мы рекомендуем вакцинацию, особенно пациентам, которым предстоит плановая операция, потому что сейчас в больнице мало шансов пройти обследование.

Кроме того, операция без вакцинации невозможна. Если пациенту предстоит плановая операция, то без вакцинации он не сможет попасть в больницу и ему не сделают эту операцию", - комментирует Кристине Дуцена.

- Люди с диабетом осторожны, потому что они уже хронически больны. Некоторые серьезно больные люди очень настороженно относятся к вакцине против Covid-19. Где здесь заблуждение в мышлении?

"Я удивлена, я действительно поражена отношением людей к этой вакцине. Если мы посмотрим на историю, вакцины спасли людей от многих болезней, и эта вакцина также способна защитить общество в целом от серьезных последствий болезни.

Скорее, я допускаю, что проблема в том, что мы опасаемся всего нового. Мы, возможно, даже психологически не подготовлены ко всему этому, хотя советы экспертов доступны и регулярно публикуются в прессе и средствах массовой информации, но также существует непроверенный поток информации.

Мы стараемся больше информировать пациентов с диабетом о необходимости вакцины как в наших социальных сетях, так и в журнале о диабете Saule, где мы рассказали о вакцинах, прививках и первых симптомах Covid-19. Этот журнал доступен в печатном виде, а также на нашем сайте diabets.lv", - комментирует Кристине Дуцена.

- Где можно найти дополнительную письменную информацию об этом?

"В журнале Saule, на сайте diabets.lv доступны все выпуски журнала. Журнал также доступен во всех диабетических ассоциациях в регионах Латвии", - говорит Кристине Дуцена.

- Некоторым особо чувствительным пациентам в ближайшие дни может быть предложена третья доза вакцины. Должны ли те, кто получил две дозы вакцины, где-то подавать заявку на эту дополнительную дозу, учитывая, что волна заболеваемости продолжает расти? Можно ли сказать, что такие люди более уязвимы и третья доза - это верный способ, как подумать о больных диабетом?

"Это определенно будет решено на государственном уровне. Но что касается диабетиков, наша первая задача - вакцинировать тех, кто еще не был вакцинирован. Это будет нашей основной задачей. Хороший контроль диабета не означает, что у пациента не будет тяжелой формы Covid-19", - говорит Индра Штелмане.

- Может ли Covid-19 способствовать развитию других заболеваний - например, диабета, если он в организме уже дремал? Поскольку сообщалось, что другие хронические заболевания также развиваются быстрее после Covid-19, молодые люди сталкиваются с хроническими заболеваниями, которые распространены у пожилых людей.

"Конечно, это связано как со стрессовой гипергликемией, так и с хронической воспалительной средой и, конечно же, с возрастом. Все хронические заболевания сочетаются, и способность иммунной системы бороться с вирусами падает. Риск очень высок", - комментирует Кристине Дуцена.

- Есть ли какая-то логика относительно того, почему детям лучше делать прививку вакциной от Covid-19 конкретного производителя?

"Никакая специфическая вакцина не рекомендуется для пациентов с диабетом, человек не должен беспокоиться о том, что он не получит подходящую вакцину. Доказано, что все вакцины подходят для пациентов с диабетом, все вакцины протестированы и зарегистрированы", - подчеркивает Индра Штелмане.

- Если у человека диабет, следует ли уделять особое внимание тому, как скоро после заражения Covid-19 можно получить эту первую вакцину?

"Если человек переболел Covid-19, то должны быть приняты во внимание те же условия, что и для любого члена общества, если он заразился Covid", - говорит Индра Штелмане.

"Все заболевшие пациенты нуждаются в вакцинации. Вакцина - это правильный выбор, а также верный путь к предотвращению различных переживаний, благополучию семьи и общества в целом", - комментирует Индра Штелмане.

- Может ли ребенок в возрасте до 12 лет пройти вакцинацию, если у него диабет?