Видео ⟩ На Плявниекском кладбище замечены воры: в полицию поступают заявления о пропаже имущества

Каждую неделю Диана посещает могилы своих покойных родственников на Плявниекском кладбище на улице Лубанас. На прошлой неделе она пришла к могиле деда и поняла, что ее обворовали. Только что купленная скамеечка стоила около 15 евро.

"Здесь была новая скамеечка, старую убрали и поставили новенькую. Пришлось опять поставить старую, потому что приходят пожилые родственники, которые хотят посидеть и им необходима скамеечка", - говорит Диана.

Диана не единственная, кто пострадал от воров. Продавцы цветов Надежда и Виктория говорят, что до недавнего времени сталкивались с подобной ситуацией.

"У меня у самой у мужа цветы воруют, так что это не секрет. С вазы цветы забрали, где-то недели три тому назад", - рассказывает продавщица цветов Надежда.

"Собирают тут цветы, а потом продают на Центральном рынке. Те, кто работают на рынке все это прекрасно знают. Раз в неделю точно воруют, очень много раз уже вызывали полицию", - рассказала Виктория, которая работает неподалеку.

В четверг Диана написала заявление в полицию о краже стула. Она понимает, что бороться с похитителями будет сложно. Они воруют ночью.

"Те, кто воруют более серьезные вещи - это люди с техникой. Был такой случай, когда поймали человека, который работал на предприятии гравером. У него была машина-каблучок, так он на этой машине ездил по кладбищу, воровал памятники и шлифовал их. В итоге его поймали", - вспоминает Диана.

О своеобразном бизнесе рассказывают и другие жители района. По определенной схеме воры находят покупателей для украденных вещей еще до совершения преступления.

"К сожалению, есть те, кто работают и знают, кто этим занимается. Те, кто занимается кражей памятников. Никто не хочет вмешиваться... Я тоже остаюсь в стороне, боюсь, что меня могут побить или скажут чего, я тоже не вмешаюсь", - признается Виктория.

Местные жители считают, что ситуацию можно исправить, если привлечь несколько полицейских бригад, которые будут патрулировать местность.