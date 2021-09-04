Видео ⟩ На Плявниекском кладбище замечены воры: в полицию поступают заявления о пропаже имущества
На рижском Плявниекском кладбище регулярно действуют воры, однако виновных никто не ловит, сообщает передача Degpunktā.
На рижском Плявниекском кладбище регулярно действуют воры, однако виновных никто не ловит, сообщает передача Degpunktā.
Каждую неделю Диана посещает могилы своих покойных родственников на Плявниекском кладбище на улице Лубанас. На прошлой неделе она пришла к могиле деда и поняла, что ее обворовали. Только что купленная скамеечка стоила около 15 евро.
"Здесь была новая скамеечка, старую убрали и поставили новенькую. Пришлось опять поставить старую, потому что приходят пожилые родственники, которые хотят посидеть и им необходима скамеечка", - говорит Диана.
Диана не единственная, кто пострадал от воров. Продавцы цветов Надежда и Виктория говорят, что до недавнего времени сталкивались с подобной ситуацией.
"У меня у самой у мужа цветы воруют, так что это не секрет. С вазы цветы забрали, где-то недели три тому назад", - рассказывает продавщица цветов Надежда.
"Собирают тут цветы, а потом продают на Центральном рынке. Те, кто работают на рынке все это прекрасно знают. Раз в неделю точно воруют, очень много раз уже вызывали полицию", - рассказала Виктория, которая работает неподалеку.
В четверг Диана написала заявление в полицию о краже стула. Она понимает, что бороться с похитителями будет сложно. Они воруют ночью.
"Те, кто воруют более серьезные вещи - это люди с техникой. Был такой случай, когда поймали человека, который работал на предприятии гравером. У него была машина-каблучок, так он на этой машине ездил по кладбищу, воровал памятники и шлифовал их. В итоге его поймали", - вспоминает Диана.
О своеобразном бизнесе рассказывают и другие жители района. По определенной схеме воры находят покупателей для украденных вещей еще до совершения преступления.
"К сожалению, есть те, кто работают и знают, кто этим занимается. Те, кто занимается кражей памятников. Никто не хочет вмешиваться... Я тоже остаюсь в стороне, боюсь, что меня могут побить или скажут чего, я тоже не вмешаюсь", - признается Виктория.
Местные жители считают, что ситуацию можно исправить, если привлечь несколько полицейских бригад, которые будут патрулировать местность.
Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке