Видео ⟩ В столице Украины горел Костел Святого Николая

Как сообщает ZN.UA, загорелась тыльная сторона здания Никольской церкви. Большая Васильковская улица была полностью перекрыта.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил:

"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2"

⚡️У Києві горить Костел святого Миколая



Причина пожежі наразі невідома. На відео видно, як рятувальники прибувають до будівлі костелу. pic.twitter.com/uWowO9bWdi — Букви (@Bykvu) September 3, 2021

Позже Кличко также добавил, что спасатели локализовали пожар. Пострадавших нет.

На видео, которое опубликовала местное СМИ видно, что органный зал костела очень сильно поврежден.

Видео: Пожар в Киеве