Сб, 4.09.2021
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Видео ⟩ В столице Украины горел Костел Святого Николая

ФОТО: ZN.UA / Telegram

В столице Украины Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. Известно, что спасателям удалось локализировать пожар.

Как сообщает ZN.UA, загорелась тыльная сторона здания Никольской церкви. Большая Васильковская улица была полностью перекрыта.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил:

"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2"

Позже Кличко также добавил, что спасатели локализовали пожар. Пострадавших нет.

На видео, которое опубликовала местное СМИ видно, что органный зал костела очень сильно поврежден.

Видео: Пожар в Киеве

Пожарные  сообщили, что к тушению привлекли 80 человек. Известно, что огонь повредил орган.


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