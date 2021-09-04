Крыска из Нидерландов стала музыкальной звездой: она сыграла на мини-гармошке и выбилась в тредны

Одному из хозяев Мистера Билка на день рождения подарили мини-гармошку и ему пришла мысль устроить концерт с участием маленткого питомца. Он намазал гармошку медом. Билк, конечно, не отказался - и пока слизывал угощение наиграл забавную мелодию. Ролик с его выступлением на платформе TikTok за неделю посмотрели более четырех миллионов раз.

На этом хозяева Мистера Билка решили не останавливаться и они доработали его музыку, добавив к гармошке клавишные и драм-партию. Звучит просто великолепно!

Пока из Мистера Билкала делали звезду Интернета, крыска поступила весьма мудро - просто отдыхала, пока люди делали за нее всю работу.

У Билка уже появились фанаты. Некоторые даже записали ремикс на крысиную песню. В свою очередь хозяева Мистера Билка записали видео, в котором животное слушает обновленную версию трека. Похоже, что ему она по душе.