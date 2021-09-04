"Гобземс и Шлесерс - двуглавый Франкенштейн популизма": "Прогрессивные" о приближающихся выборах

На съезде он признал, что нынешняя политическая власть создала контраст в зеркальном отображении "двуглавого Франкенштейна популизма", где одна голова - депутат Сейма Алдис Гобземс, а другая - бизнесмен Айнарс Шлесерс.

"Эти две группы - с одной стороны сильные партии, с другой - популисты, которые на следующих выборах снова разделят латвийское общество, пугая их друг другом. Власти будут призывать голосовать за них как за наименьшее зло, потому что в противном случае к власти придут сумасшедшие популисты, а популисты противоположной стороны будут устраивать рододендроновые революции у дверей кабинета министров и будут пугать этой же властью. Победителями будут оба", - сказал Коссовичс.

Коссович не упомянул конкретные партии власти, но, среди прочего, в своем обращении к бывшим министрам благосостояния Янису Рейрсу (JV) и Рамоне Петравича (PCL) он критически высказался по поводу размышлений о существующей власти. Рейрс в настоящее время является министром финансов, а Петравича - депутатом Сейма.

Принимая во внимание вышесказанное, "Прогрессивные" должны принять еще один вызов на выборах в Сейм в следующем году и своей работой в Рижском самоуправлении показать, что партия является носителем перемен, способных проводить более справедливую и более социально ответственную политику.

Коссовичс, немного опоздавший на выборы в Рижскую думу год назад, указал, что партия критиковала предыдущее правительство во время предвыборных кампаний, но, войдя в совет, было решено не жаловаться на наследство предыдущего мэра города Рига Нила Ушакова (S).

"Заканчиваем, идем работать и использовать каждый день, данным нам избирателями", - подчеркнул Коссовичс.

Коссовичс похвалил депутатов фракции и тот факт, что в течение года после прихода к власти в Рижской Думе ей удалось добиться значительных изменений в столице и устранить ошибки, допущенные при предыдущем правлении.

Хотя в латвийской политике во время кризиса принято подогревать экономику, вкладывая деньги в строительные проекты, Коссовичс отметил, что инвестиции должны вкладываться в самих людей, а не только в бетон.

Коссовичс высоко оценил тот факт, что "Прогрессивные", пришедшие к власти в Рижской Думе, изменили повестку дня и положительно повлияли на жизнь социально незащищенных людей.