Covid-19: В Литве зарегистрировано 833 новых случая, в Эстонии - 352

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 833 новых случая Covid-19, шесть человек, заразившихся коронавирусом, умерли, сообщил в субботу Департамент статистики.

В пятницу было проведено 14 410 тестов, доля положительных результатов составила 5,8%.

С начала пандемии в Литве коронавирус был диагностирован у 302 014 человек.

Всего в стране умерли 4598 человек, у которых ранее выявили Covid-19.

В настоящее время в больницах проходят лечение 538 пациентов с Covid-19, 66 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос в Литве до 309,5 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 675 076 человек, в том числе 1 532 200 человек завершили процесс вакцинации.

Эстония

Вчера в Эстонии было выявлено 352 новых случаев Covid-19, при этом зарегистрирован один случай смерти заболевшего коронавирусом человека, сообщил в субботу Департамент здравоохранения.

За минувшие сутки было выполнено 5110 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,9%. Всего в Эстонии проведен 1 772 991 тест на заражение коронавирусом.

С начала пандемии в Эстонии лабораторно подтверждено 143 533 случаев заражения Covid-19.

В Эстонии умерло 1297 человек, заразившихся коронавирусом.

В настоящее время в больницах проходят лечение 139 пациентов с Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вырос в Эстонии до 363,5 случая.