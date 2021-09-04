Covid-19: В Литве зарегистрировано 833 новых случая, в Эстонии - 352
За минувшие сутки в Литве было выявлено 833 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек. В Эстонии - 352 случая и одна смерть.
За минувшие сутки в Литве было выявлено 833 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек. В Эстонии - 352 случая и одна смерть.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 833 новых случая Covid-19, шесть человек, заразившихся коронавирусом, умерли, сообщил в субботу Департамент статистики.
В пятницу было проведено 14 410 тестов, доля положительных результатов составила 5,8%.
С начала пандемии в Литве коронавирус был диагностирован у 302 014 человек.
В настоящее время в больницах проходят лечение 538 пациентов с Covid-19, 66 из которых находятся в реанимации.
По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос в Литве до 309,5 случая.
Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 675 076 человек, в том числе 1 532 200 человек завершили процесс вакцинации.
Эстония
Вчера в Эстонии было выявлено 352 новых случаев Covid-19, при этом зарегистрирован один случай смерти заболевшего коронавирусом человека, сообщил в субботу Департамент здравоохранения.
За минувшие сутки было выполнено 5110 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,9%. Всего в Эстонии проведен 1 772 991 тест на заражение коронавирусом.
С начала пандемии в Эстонии лабораторно подтверждено 143 533 случаев заражения Covid-19.
В Эстонии умерло 1297 человек, заразившихся коронавирусом.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вырос в Эстонии до 363,5 случая.
Всего в Эстонии от Covid-19 вакцинировано 732 013 человек, в том числе 637 814 человек завершили процесс вакцинации.