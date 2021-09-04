Фото ⟩ "Где я бегал с Колей с автоматом": Лукашенко подарили картину, на которой он изображен с оружием

На картине изображен момент, когда Лукашенко в августе прошлого года во время масштабной акции протеста в Минске прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках.
"Где я бегал с Колей с автоматом", - рассказал о картине Лукашенко и добавил, что "это такой был важный в моей жизни момент".
"Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - сказал он.
Спустя несколько дней картину показали во Дворце Независимости.
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что картину дочь сотрудника Службы безопасности нарисовала "по собственному велению души". На это она потратила около полугода.