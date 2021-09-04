Сб, 4.09.2021
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Каспар, внук умершего в Даугавпилсской больнице

Фото ⟩ "Где я бегал с Колей с автоматом": Лукашенко подарили картину, на которой он изображен с оружием

ФОТО: AP/Scanpix

Александр Лукашенко 1 сентября рассказал, что на день рождения он получил картину, которую написала дочь одного из сотрудников Службы безопасности, пишет "Медуза". 

На картине изображен момент, когда Лукашенко в августе прошлого года во время масштабной акции протеста в Минске прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках.

"Где я бегал с Колей с автоматом", - рассказал о картине Лукашенко и добавил, что "это такой был важный в моей жизни момент".

"Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - сказал он.

Спустя несколько дней картину показали во Дворце Независимости. 

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что картину дочь сотрудника Службы безопасности нарисовала "по собственному велению души". На это она потратила около полугода.


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