Фото ⟩ "Где я бегал с Колей с автоматом": Лукашенко подарили картину, на которой он изображен с оружием

На картине изображен момент, когда Лукашенко в августе прошлого года во время масштабной акции протеста в Минске прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках.

"Где я бегал с Колей с автоматом", - рассказал о картине Лукашенко и добавил, что "это такой был важный в моей жизни момент".

"Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - сказал он.

Спустя несколько дней картину показали во Дворце Независимости.