Главное за 4 сентября ⟩ Штраф мэра Риги, новое правление "Прогрессивных" и проблемы с такси в столице

В последние месяцы стоимость поездки на такси в Риге значительно выросла. Кроме того, время ожидания составляет уже не несколько минут, а иногда даже десять минут или больше. Эта ситуация возникла из-за того, что заказов намного больше, чем могут выполнить водители такси.

Днем 3 сентября жители, которые проживают на улице Илукстес, заметили, что у дома остановился подозрительный водитель. Люди в машине были пьяны, поэтому очевидцы сообщили о ситуации в муниципальную полицию. Муниципальная полиция остановила автомобиль, попросила водителя показать документы, однако тот сказал, что забыл их дома. На вопрос, употреблял ли водитель алкоголь, он ответил отрицательно. Однако все внешние признаки свидетельствовали о том, что мужчина употреблял спиртные напитки. Спустя мгновение сам водитель распивал спиртное в присутствии сотрудников муниципальной полиции.

На рижском Плявниекском кладбище регулярно действуют воры, однако виновных никто не ловит. Местные жители считают, что ситуацию можно исправить, если привлечь несколько полицейских бригад, которые будут патрулировать местность.

В результате аварии, произошедшей вечером 30 августа в эстонской волости Камбья, Тартумаа, погибли 15-летняя девушка, которая шла в 9-й класс Ганзейской школы, и 17-летний юноша, поступивший в 11-й класс Гимназии Кристьяна Яака Петерсона.

В России в Нижнем Новгороде 23-летнюю местную жительницу похитил мужчина, с которым она договорилась о встрече на сайте знакомств. Он угрожал ей ножом. Далее мужчина запер ее в подвале гаража и девять дней насиловал.

Коронавирус:

Во всем мире, в том числе и в Латвии, стремительно распространяется дельта-штамм коронавируса. Исследования уже показали, что этот вариант Covid-19 не только более заразен, но и удваивает риск госпитализации. Многие при недомогании по-прежнему думают: "Если не пропало обоняние, то это точно не ковид", но это не так. Симптомы мутировавшего вируса видоизменились.

Согласно отчету, серьезные побочки после российской вакцины наблюдались менее чем в 1% случаев. Чаще всего регистрировали головную боль, боль в мышцах и суставах, местные реакции и температуру.

За минувшие сутки в Латвии выявлено 360 новых случаев Covid-19, сообщений о смертях не поступало. 302 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 58 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 159,3 до 169,9 случая на 100 000 населения. За минувшие сутки в латвийские больницы были госпитализированы 24 пациента с Covid-19, таким образом общее количество стационарных пациентов увеличилось со 170 до 175.

На Кубе в пятницу, 3 сентября, началась вакцинация детей против Covid-19 с целью возобновления очного обучения в школах. Планируется вакцинировать детей в возрасте от двух до 18 лет. Первыми будут вакцинированы дети в возрасте от 12 лет, а затем - остальные. Для вакцинации будут использовать вакцины Abdala и Soberana, разработанные и производимые на Кубе.

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В Сибири, недалеко от полярного круга, на краю гигантской воронки находится сонный город Мирный - центр российской алмазной промышленности. История Мирного началась в 1955 году, когда советские геологи Юрий Хабардин, Екатерина Елагина и Виктор Авдеенко во время экспедиции обнаружили кимберлит - магматическую породу, содержащую алмазы. Два года спустя, несмотря на суровый климат Сибири, там началась добыча алмазов.

Олимпийский чемпион по баскетболу 3х3 Эдгар Круминьш в программе RUS TVNET "Мне только спросить" прокомментировал заголовки отдельных российских СМИ о том, что в поражении их команды в финале "виновата порванная кроссовка". Поделился спортсмен и своими эмоциями касательно сильного прессинга со стороны латвийских болельщиков, которые своими ожиданиями скорее сердили, чем вдохновляли на победу.

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