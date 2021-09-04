"Рано или поздно это придется сделать": эксперты считают, что есть еще одна вероятность "локдауна"

Ведущие латвийские инфектологи только что завершили исследование, направленное на определение распространенности антител к вирусу Covid-19 среди населения Латвии. Также среди тех, кто официально считается не переболевшим Covid-19. Были проанализированы данные почти 6000 жителей.

Уга Думпис отмечает, что метод отбора позволяет применить результаты к Латвии в целом.

"Это репрезентативное исследование, и мы можем сказать, что получили представление о ситуации в целом", - сказал Думпис.

И данные показали, что около 23% населения могут быть переболевшими Covid-19. Это больше, чем предполагалось ранее. Глубинные интервью показали, что симптомы часто списывались на недомогание или простуду.

Это также означает, что эта часть населения не сдавала тест, не фигурирует в официальной статистике и в настоящее время не может получить "зеленый сертификат", если они не были вакцинированы.

Центр профилактики и контроля заболеваний заявляет, что люди, которые переболели Covid-19 не должны полагаться исключительно на антитела организма.

"Если человек переболел, рекомендуется сделать прививку в течение 180 дней, а также рекомендуется, чтобы вакцина была только одна, что позволит получить сертификат о вакцинации.

Даже если человек болен, нельзя однозначно сказать, что эти антитела, полученные после этого вида Covid-19, будут достаточно стабильными и смогут обеспечить стабильную гарантию, если вы столкнетесь с дельта-штаммом", - сказала пресс-секретарь Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая.

Глава правительства Кришьянис Кариньш (JV) ранее выражал надежду, что в этом осеннем сезоне не будет необходимости возвращаться к "локдауну". В этом сомневается Уга Думпис, который скептически относится к тому, можно ли это сделать при нынешнем охвате вакцинацией - менее 40%.

"Не может быть, чтобы половина населения жила свободно, а другая половина болела. Это невозможно, и рано или поздно это придется сделать.

К сожалению, другого решения здесь нет. Мы можем носить респираторы, все время делать тесты, придумывать что-то, но это не поможет, если мы не будем вакцинироваться", - отметил Думпис.

После небольшого перерыва летом количество инфицированных уже начало резко расти - в конце августа, в начале сентября. С более глубокой осенью цифры начнут расти еще быстрее, считает он.