Сб, 4.09.2021
Мы возмущены, что в Даугавпилсской больнице дедушку отдали, как кусок мяса - обнаженным в целлофановом мешке Каспар, внук умершего в Даугавпилсской больнице
Каспар, внук умершего в Даугавпилсской больнице

Итоги: визит Зеленского в Вашингтон и его встреча с Байденом

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

Что эти переговоры означают и для Америки, и для Украины? Спецвыпуск ведет Ксения Туркова

Все подробности - в новом выпуске!

Программа "Итоги" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

 

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