Итоги: визит Зеленского в Вашингтон и его встреча с Байденом
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
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